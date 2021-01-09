朱立倫：美國會山莊暴動後再派大使訪台 其意義何在？
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-01-09 12:38:01
美國駐聯合國大使 Kelly Craft 下周訪台，國民黨前主席朱立倫表示，即將卸任的美國總統川普在國會山莊爆發動亂後，再派 Kelly Craft 訪台，「這個訪問到底意義何在」？他認為民進黨政府應該向民眾解釋清楚。
朱立倫今天前往板橋慈惠宮參與「反萊豬公投連署」宣導活動，被記者問到 Kelly Craft 訪台問題，他表示「有客人來，我們都是歡迎」，但是他必須要強調一件事情，倒底美國駐聯合國大使能不能幫中華民國重返聯合國？是很大的疑慮。朱立倫說，大家都看到美國國會遭到即將卸任川普總統的粉絲們闖入，以致發生動亂，眾議院因此強烈主張現在就要提前免職川普總統，連素有「台灣女兒」之稱的趙小蘭也宣布辭去美國運輸部長之職，很多美國重要閣員、幕僚也相繼宣布請辭，在這個最關鍵的時刻，與川普政權即將在一周後交接給新任總統拜登的情況下，川普在美國國會山莊遭到襲擊後宣布派員訪台，「這個訪問，到底意義何在」？民進黨可能需要向民眾說清楚、講明白。朱立倫指出，蔡英文總統在美國大選時單押一邊，到選後川普總統引發美國國內動亂的連串作為，台灣在美國新總統就任後，可能要付出什麼代價？民進黨執政當局必須先想清楚。