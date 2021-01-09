CBA／林書豪留美 北京首鋼深夜發文祝福：很遺憾
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-09 12:40:31
一度傳出林書豪將回歸CBA北京首鋼隊，但隨著林書豪親自宣布加盟NBA勇士隊的發展聯盟球隊，也打破此傳聞，前東家在昨天深夜發文獻上祝福，「很遺憾本賽季我們不能繼續站在一起，但追夢路上每個人都了不起！」
林書豪昨天一早在微博宣布貼出身穿聖塔克魯茲球衣的合成照，宣布加盟消息，最後提到，「我還要特別感謝秦總和北京首鋼在此決定中對我毫無保留的支持，並感謝姚明和CBA對我的幫助。感謝所有對我職業生涯之旅保持興趣的媒體朋友們。」北京首鋼在深夜回應林書豪，「記得上賽季，你和大夥兒一起並肩登場的每一個日夜，記得你用攻守兩端的全面表現，用為球隊為公益多次發聲的舉措，完美地扮演了場上發動機、場下精神領袖的雙重角色。」
最後寫下，「很遺憾本賽季我們不能繼續站在一起，但追夢路上每個人都了不起！謝謝你帶來的一切，祝你未來美好順利！」林書豪先前傳出已和勇士達成協議，但最後卡在中方未正式發函FIBA給許可而遺憾收場，中國媒體更一度傳出林書豪願意在CBA第二階段結束後加盟北京，如今，林書豪如願留在美國繼續追尋NBA夢。