富王鴨肉老闆7天後終於鞠躬道歉 外送員6字冷回
記者劉雅文/台中報導
2021-01-09 12:58:09｜2021-01-09 12:58:22
先前因為「毛長齊」言論，與外送員發生糾紛的台中富王鴨肉專門店，王姓小老闆神隱多日後，今（9）天上午終於對外出面了，召開記者會鄭重道歉。王姓小老闆以「妳毛長齊再來說話啦」等極度藐視的言論，來怒嗆一名女熊貓外送員，因此引發網友熱烈討論，不僅臉書粉絲團遭到多名網友出征，還遭人檢舉門口的攤位餐台佔用騎樓等，遲遲無法平息風波。
王姓小老闆今天出面後，先是深深一鞠躬道歉，表示因他個人情緒控管不當、焦慮，因此對女外送員口出惡言，深感不當，說完再次鞠躬致歉。他提到：「本人因做錯誤示範，也代全體員工向女外送員，再次致上歉意，對不起」，期間還有多達13次的鞠躬致歉。但對於他的道歉，女外送員也在富王鴨肉專賣店臉書社團上回應，有網友問她：「小老闆出面道歉了，妳要原諒他嗎？」她回應：「沒有，提告到底」。至於遭到質疑為什麼七天才出來道歉，他則表示：「富王鴨肉會深深的檢討與沈思、重新出發」，還承諾未來重新開幕後 會將開幕當日的營業額，全數捐給社福機構，但他也解釋，事發當天沒有拖餐，也沒有讓外送員等超過20分鐘，甚至臉書的6個粉專，都並非他所經營。他不斷強調，希望外界給予機會，讓他們深深反省，多次道歉與鞠躬，他的委任律師也表示，因為目前沒辦法直接聯繫外送員，未來將會一碰面就道歉、尋求和解，造成社會對立毀謗也一概承受，該負的責任從不規避。