「陰間月老」徵人ing！柯震東轉職負責牽紅線

由柯震東、王淨、宋芸樺主演的奇幻大片《月老》，同時也是九把刀睽違4年，再度改編自他的原著小說《月老》自編自導之作，日前該片發布超前導預告，隱藏了許多重量級演員，他們都在片中有相當精彩的演出，讓許多觀眾敲碗等待。

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由於《月老》是九把刀作品中，最被讀者期待拍成電影的小說，從發布的預告中，也可以看到許多驚人的特效技術，而且完全出自台灣的特效團隊之手，將《月老》中地府與人間的奇幻場面，展現出磅礴氣勢。

▲《月老》是九把刀作品中，最被讀者期待拍成電影的小說。（圖／傳影互動）

九把刀說：「我在20年前寫的《月老》，提供了每個人不同的世界觀，然後在陰間，提供了一個可以累積陰德的神職選項，這樣就讓這個不敢碰觸的議題，有了出口！」至於在原著中，與排氣管結紅線的橋段是否會有？九把刀則神祕保留要等待上映時揭曉。

▲宋芸樺是《月老》的主演之一。（圖／傳影互動）

《月老》故事描述慘遭雷擊慘死的阿綸來到陰間，對生前記憶一片空白，被迫做出選擇，是要投胎轉世，還是擔任神職月老？但世間愛情這麼多，你以為月老只有一個嗎？陰間的月老集團正在徵召，阿綸就此加入月老新鮮人集團，穿梭在人間與地府之間，見證了許多人與人的相愛與牽絆，並找回他自己的命中注定。《月老》將於2021年暑假上映。