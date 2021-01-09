注射疫苗16天後死亡！美56歲醫師離世 當局調查死因
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-09 15:00:11
新冠肺炎疫情持續嚴峻，各國彷彿都迎來數十年來最寒冷的冬天，迫於局勢，儘管研發時程遠比一般疫苗要短，仍有多款疫苗陸續上市或獲國家授權。美國佛羅里達州一名醫師，由於在注射輝瑞疫苗16天後死亡，也讓疫苗安全性問題再次被拿出來討論。雖然初步判定與疫苗無關，但醫生的確切死因仍在調查。
綜合《abc NEWS》等美國媒體報導，56的醫師格雷戈里·麥可（Gregory Michael）在已過週日死亡，當時距離他注射輝瑞藥廠與德國公司合作研發的新冠疫苗僅隔16天。佛羅里達州衛生部和聯邦疾病控制與預防中心正在針對此事進行調查，邁阿密-戴德郡醫學檢驗部門的主管卡普拉拉（Darren Caprara）指出，死者的遺體採驗樣本已送至疾病管制與預防中心。對此輝瑞公司則發表聲明稱，格雷戈里的個案是因為體內凝血功能不足，導致內部出血而過世，這種情況相當嚴重且罕見，不過輝瑞認為應與接種疫苗無直接相關。輝瑞並強調，目前已有數百萬人接種了疫苗，該公司也有密切監視接種者後續是否有產生不良反應。
格雷戈里的同事則對他的逝去表達哀悼，緬懷這位生前樂於助人、在社區裡廣受歡迎的醫師，希望調查結果能盡快水落石出。
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