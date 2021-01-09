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藍營批川粉攻國會是「美版太陽花」　林飛帆：不當類比

記者鄭宏斌／台北報導

2021-01-09 15:04:00

林飛帆
▲藍營指川粉攻佔美國國會有如「太陽花運動」，對此，曾任太陽花學運領袖的林飛帆說，這是不當類比。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.01.19）
美國近日發生川普支持者攻佔國會大廈、造成死傷的衝突事件，國民黨類比為「美版太陽花」，還質疑蔡政府有雙重標準。對此，當年曾任太陽花學運領袖的民進黨副秘書長林飛帆今（9）日受訪表示，這是不當類比。他還反嗆國民黨表示，如果國民黨至今還不能理解太陽花運動的意義，那他們對台灣社會整體的脈動確實有很大程度的脫節跟落差。林飛帆呼籲，國民黨不要再往極度反美的情緒或是路線往前走。
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林飛帆指出，國民黨的朋友最近一直在把川粉攻國會的事件類比為太陽花運動。國民黨朋友一直到現在還沒有辦法理解太陽花運動的意義，這也說明了他們在2014年為什麼會被人民唾棄，他們在這個時間點去消費台灣重要盟友美國的這樣一個事件，對外交整體而言，都沒有太大的幫助。
林飛帆說，他希望國民黨不要再往這個極度反美的情緒或是路線往前走，這樣對台灣整體而言是不利的。台灣還是要回歸正軌，就是希望能拓展外交空間，希望能夠更多跟國際盟友的合作，這是我們一貫的路線。

林飛帆表示，太陽花運動跟香港的運動也好，或跟美國的事件也好，有什麼樣的差別，大家其實都非常清楚，他希望國民黨朋友不要去脈絡化地做不當類比。他要再次重申，國民黨的朋友如果到現在為止，都還沒有辦法理解2014年太陽花運動的意義，過了這麼多年還是沒有辦法理解的話，那他也只能說，他們可能對台灣社會整體的脈動，確實有很大程度的脫節跟落差。

美國駐聯合國大使克拉夫特下週訪台，林飛帆說，我們期待看到台美之間有一個正常的互動跟合作，這也是台灣未來的方向。民進黨政府會持續走拓展國際空間的道路，穩健拓展外交空間。他也希望朝野能夠合作，大家一起在這個事情上面共同努力。

民進黨國際部主任羅致政也說，去年10月國民黨立院黨團才提案要求台美復交，才過2個月，換了黨團幹部就換了腦袋，就把美國駐聯合國大使當作「惡客」，對外嗆聲「不歡迎」，這是昨是今非？還是兩面手法？
羅致政表示，台灣國際處境艱難，對於任何國外官員來訪台灣、促進台灣參與國際事務者，當然都竭誠歡迎。外交的核心就是國家利益，尤其台美關係的交流，國民黨嘴巴說親美，卻屢屢阻止或杯葛台美高層交流，國民黨立院黨團總召費鴻泰此番「惡客」言論，根本是在扯台灣外交後腿，「江主席該出來說說話了」。
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