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出戰2022？鄭麗君：邀各界朋友思考台灣下一步

記者鄭宏斌／台北報導

2021-01-09 15:26:03

鄭麗君
▲被問到是否出戰2022地方選舉？前文化部長鄭麗君沒有正面回應，但也語帶玄機地說，她期待能邀請各界朋友大家多來思考台灣未來下一步。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.01.09）
儘管距離2022地方選舉還有1年多，但各界都在關注誰是可能的參選人。前文化部長鄭麗君回歸民間、沈潛多時，被視為是民進黨參選百里侯的熱門人選之一。鄭麗君今（9）日出席一場公開活動時，被媒體問到是否參選2022？她並未正面回應，但也語帶玄機地說，她希望邀請大家多來共同討論台灣未來的下一步。
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鄭麗君過去擔任立委時，就曾被點名過是參選台北市長的人選之一，後來她入閣擔任文化部長，在文化界廣獲好評，如今回歸民間多時，各界關注她的下一步。
鄭麗君受訪時說，她卸任以來，除了陪孩子，有時承蒙一些年輕朋友邀請，會去演講、跟年輕人聊聊，也有年輕人會問她是否參選這個問題。她都回答說，很期待大家多來討論台灣社會的下一步。

鄭麗君說，大家常常好奇政治人物的下一步，但她更期待能邀請各界朋友多來思考台灣未來下一步，台灣民主深化以及面對各種挑戰，需要各界凝聚社會願景和未來新的視野及理想，因此她很珍惜過去幾個月比較自由，能和各界自由對話，希望邀請大家多共同討論台灣未來的下一步。

記者追問，對於選舉在考量中嗎？鄭麗君僅說，透過每次選舉、為大家帶來理想，是民主政治很重要的一部分，人民透過定期的選舉，也能一起思辨及選擇自己的未來，是民主政治很重要的一步。無論是參選或選舉，她能了解大家非常關心，但她認為，更核心的是大家對於未來想追求什麼樣的社會和什麼樣的台灣，所以，還是多花一些時間，做對未來社會願景的想像，這是她這幾個月來沈澱以後的心情，她很希望藉由每次的場合，和年輕世代和社會各界朋友互相激盪。

至於民進黨智庫副執行長吳怡農參選民進黨北市黨部主委，鄭麗君說，她身為一位黨員，看到年輕一代願意出來承擔台北市黨部主委的工作，感到非常欣喜，也期待年輕一代投入，能讓民進黨多與社會連結與對話，尤其從基層促進公民與政治參與，會為民主深化帶來新的活力。
另外，民進黨副秘書長林飛帆今日也被問到是否參選2022、接新竹市長林志堅的班？林飛帆回應說，距離選舉還有很長一段時間，他在黨中央的工作，對黨而言要做整體考量，所以他個人的部分，目前不會去想這麼多。現在重點也不是在他個人，而是在整個黨對執政團隊選戰的布局，現在討論太多個人的規劃，其實沒有太多的意義。還有2年的時間，黨會就整體通盤的考量，去推出最合適的人選。
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