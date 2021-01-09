牛年換台電動機車就趁現在 屏東縣環保局加碼補助
記者黃正忠／屏東報導
2021-01-09 15:53:14
為了加速淘汰老舊機車、鼓勵大家使用低污染電動機車，屏東縣政府今年持續對淘汰1~4期機車並購買電動機車提供加碼補助，比照109年補助額度，提供最高5,000元的加碼補助獎勵，屬於偏鄉、離島區域或是弱勢的民眾，更加碼到13,000元，有意要汰換1~4期機車購買電動機車的民眾要抓緊時機了。
環保局表示，燃油機車雖然很方便，但是在剛啟動引擎的時候，排放的廢氣濃度最高，而老舊的1~4期機車如果沒有落實保養，排放的空氣污染物濃度更加明顯，對民眾的健康跟生活的環境品質都有直接的影響。目前屏縣電動機車設籍數達1萬5,468輛，高居非六都排名第一。環保局指出，若一般民眾符合補助條件，最高可領到15,000元補（環保署補助3,000元+縣府加碼5,000元+工業局補助7,000元），而設籍屏東縣三地門、霧臺、瑪家、泰武、來義、春日、獅子、牡丹、滿州及琉球者及符合中低收入戶條件民眾最高可領到23,000元（環保署補助3,000元+縣府加碼13,000元+工業局補助7,000元）。 另外，琉球鄉公所再另外提供琉球鄉民眾，配合辦理汰換老舊的二行程機車換購電動機車最高18,000元的補助獎勵，琉球鄉籍的民眾最高可以領到41,000元補助（琉球鄉18,000元+環保署3,000元+縣府加碼13,000元+工業局7,000元）。有關110年度1~4期燃油機車換購低污染車輛的優惠補助資訊，可上屏東縣政府環保局網站/便民服務110年度機車汰舊換新補助項下查閱。