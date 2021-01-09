真理大學台文館狠拒8旬老教授！黃偉哲送暖：來台南

我是廣告 請繼續往下閱讀
鍾延威指出，真理大學於1997年創立台灣文學系，同年3月，台灣文學資料館於淡水校區成立；2001年9月，文學資料館移往麻豆校區，並於2009年由張良澤出任名譽館長，張把自己的收藏也搬到館內，很多作家及作家後代也因信任良澤教授而將先人手稿寄存於館內，使得館藏益豐，成為台灣各大學台文系所學生心目中的聖地。
去年，校方打算將台文館移至淡水校區，卻兩度換鎖將張良澤擋於門外，鍾延威表示，校方要遷館，自有校方考量，但手法太過粗暴。尤其兩名館員曾轉述校長陳奇銘說法：「只要是館內的東西，都是學校的。」還要良澤教授拿出證據，證明哪些是他個人收藏；作家寄存的手稿，也要作家或後代提出證明，否則學校要全部搬走。
此事隨即在文史圈引起關注，包括作家陳芳明、向陽都在臉書發文聲援張良澤，真理大學於今日發布聲明稿說明，表示是為了「進行財權釐清以利後續移轉事宜」且「之前鑰匙因持有人過多無法控管，為了避免這些珍貴的台灣文學資產被破壞或遺失，校方才進行換鎖以維護台灣文學的資產與張良澤教授畢生的貢獻。」
對此，教育部今日表示，已請學校與張良澤教授及鐘延威先生積極溝通，就臺文館定位發展及史料處理，尋求妥適做法。
今日下午，台南市長黃偉哲也在臉書發文表示，今天委由文化局葉澤山局長，親向張良澤教授轉達：若真理大學無法提供合適的場地，臺南市政府願意提供文史資料收藏空間，協助張教授繼續研究工作，並供後續研究者使用。