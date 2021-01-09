真理台文館換鎖老教授被拒門外 基進批瞎搞台灣文學
記者鄭婷襄/台南報導
2021-01-09 16:38:03
昨（8）日真理大學遭已故作家鍾肇政之子鍾延威踢爆，將一手創建台灣文學資料館的張良澤教授拒於門外，台灣基進台南黨部主委李宗霖指出，會有如此瞎搞台灣文學的重要寶庫，是因為真理大學的校長陳奇銘比起台灣文學，可能更重視與中國進行兩岸交流，根本就是只顧兩岸交流，瞎搞台灣文學。
對此真理大學則發出聲明稿指出，由於台南校區的台灣文學館資料龐大，但有些為張良澤教授私人的收藏，因此有必要進行財權釐清以利後續移轉事宜，同時考量該棟建築已經多年無師生使用，為了避免這些珍貴的台灣文學資產被破壞或遺失，校方才進行換鎖動作，目前正在整理一個合適的場所提供張良澤教授進行學術研究。但台灣基進台南黨部主委李宗霖表示，點開真理大學的官網就可以看見陳奇銘擔任中華海峽兩岸企業交流協會副會長的經歷，多年來以學者以及協會副會長的身分進行兩岸交流，更帶領學生參加各式兩岸交流競賽，甚至在2020年10月參加「海峽兩岸應急管理高峰論壇」，與中國學者一同交流武漢肺炎防疫等公共安全議題，根本已經到請鬼拿藥單的程度了。李宗霖說，陳校長可能是在兩岸交流上過勞，而忘記台灣文學的重要性，台灣文學的積累是經歷威權打壓後，一路用血淚換來的成果，台灣文學是民族的血淚與渴望自由的結晶，因此建議陳校長疫情期間不用急著繼續辦交流，請先好好了解這片土地的故事。