溫蘋傳愛十年　助近五千弱勢學童

財團法人嘉義市溫蘋社會福利慈善事業基金會長期關懷弱勢，每年捐助善款幫助孩子穩定就學，10年來共有約5000名學生受惠，今年也有來自高中職、國中小、聽障生及家扶中心等約500名學子受到捐助。基金會指出，希望透過拋磚引玉，喚起社會大眾對教育的重視及關心，並藉此投入社會公益，號召更多的人來共襄盛舉。

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優秀青少年獎助學金頒獎典禮今(9)日嘉義市文化中心音樂廳舉行，嘉義市副市長陳淑慧、國際獅子會、工商建研會、各校校長等貴賓皆受邀參與。陳淑慧副市長代表黃敏惠市長出席時指出，溫蘋社會福利慈善事業基金會董事長江溫良先生長期關懷弱勢學生，每年都會舉辦助學金頒贈活動，今天共計有約500名學子受贈獎助學金，10年來受惠學生總人數約5000名，讓孩子們的教育問題獲得了來自公私部門更加綿密的保障，致上最深的敬意與謝意。

溫蘋基金會董事長暨國際獅子會300D1區年會主席江温良表示，今年是連續第十年辦理這項優秀青少年獎助學金的活動，藉由大家愛心的協助，種下大約5000名種子。今年因為疫情的關係，需要大家更多的關心，因此更努力舉辦這項活動，他要藉由這個機會代表學生感恩大眾的愛心捐助，感謝也黃敏惠市長等社會各界工商團體共同助學。

「溫蘋有愛．傳愛助學」優秀青少年獎助學金頒獎典禮中，共有約500名來自雲嘉南地區的優秀學子受贈，其中包含高中職生、國中生、國小生、嘉義市聲暉聽障學生、財團法人新港文教基金會學生及嘉義家扶中心，總捐贈金額近200萬元。主辦單位透露，去年一位曾經受過獎學金捐助的學生已經從大學畢業，特別匯款一萬元善款，同時表示也要開始幫助學生，希望加入助學的行列。