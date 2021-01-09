「公投綁大選」、「反萊豬」　馬江合體喊話支持連署

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「令人遺憾的，我們的蔡英文總統只會宣布，不會管理」江啟臣說，蔡總統只憑一場記者會、一紙行政命令就在國會裡以多數暴力的方式在去年底強力通過開放萊豬進口的行政命令， 接下來行政院更直接打臉各縣市議會通過的地方自治條例限萊劑零檢出，批政院霸道蠻橫，「不顧大家的健康就算了，還做出毀憲亂政的行為。」
江啟臣表示，此刻人民只剩自力救濟一條路，用公投拒絕萊豬、用公投趕走萊豬，但另一方面，政院修改公投法，將公投與大選分開舉辦，依繞現行公投法規定，公投要通過需有500萬張選票同意才能通過，因此，國民黨基於「護食安、保民主」，提出「反含萊克多巴胺豬肉進口」及「還我公投綁大選」，希望能在最短的時間內將每一個公投案衝破各50萬份聯述的目標，才有機會在8月28日投票，「用公投選票拒絕蔡政府的決、 用公投選票趕走萊豬。」
馬英九致詞時還一度口誤，把蔡政府開放萊豬講成了開放萊牛，經一旁的江啟臣提醒才修正是萊豬，還開玩笑自嘲「被冷得豬牛不分了」。他指出，蔡英文在宣布開放萊豬前，曾接待前美國衛生部長阿札爾來台訪問，而阿札爾又曾任生產萊克多巴胺的禮來藥廠董事，質疑蔡開放萊豬進口背後原因就是藥廠利疫。
馬英九說，美國總統大選結束後，各國政府紛紛譴責美國民主亂象，但蔡政府卻沒對此說過一句話，他痛批，開放萊豬的政策殃及全民健康，蔡政府至今都不願修正萊豬政策，呼籲在場民眾一起連署，透過公投拒絕萊豬，讓蔡英文自己變成「萊豬總統」。