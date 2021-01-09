宣揚品性、孝行 新北259位小太陽獲靈鷲山普仁獎
記者陳志仁/新北報導
2021-01-09 17:59:00
靈鷲山慈善基金會主辦、靈鷲山新北市A區護法會承辦的普仁獎頒獎典禮，今 (9)日在新北市三重社教館舉行；普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師說，「美好的品德，帶來尊貴美好的生命，品德，不但是心和平的基礎，更是治療心貧窮的良藥。」
18屆普仁獎新北市總計選出259位普仁小太陽，其中新北市A區共有108位國中、國小學生得獎，每一位都有段感人的生命故事！新北市教育局長張明文表示，這些孩子因為各位善心大德的努力照顧，未來一定會更好，代表侯友宜市長感謝大家幫助新北的孩子；另新北市議員李倩萍、王威元、李翁月娥、李余典、黃桂蘭及三重區長陳奇正等貴賓，也到場致意。獲得普仁獎的光復高中附設國中的張宛蓁有天對父親說，「爸爸，我已經長大了，現在能否讓我為您分擔煩惱和憂愁！」並將獎學金用來繳房租、水電費等，讓父母能有稍為喘息的機會；三重高中附設國中的陳思菱，生長在逆境家庭，母親因為經濟壓力生病，阿嬤又是漸凍人，她勇敢面對生命挑戰，樂觀學習，為了省車資，每天走40分鐘的路到校上課。常存法師指出，「今天外面天氣非常冷，但會場非常地溫暖，因為現場有非常多的小太陽，這些小太陽都俱足三好五德的精神，感謝所有協助普仁獎的每一位嘉賓人和志工，你們讓良善品德跟珍貴的生命價值，可以傳頌下去，也讓愛心舖陳在社會每個角落！」光復國中校長吳宗珉也到場鼓勵獲獎同學，以感恩、知足、惜福的心，感謝靈鷲山普仁獎幫助許多學生。