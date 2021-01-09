影／臺灣工藝之家道路交通指示標誌　全縣設置完成

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全國第一！彰化縣領先全國完成設置「臺灣工藝之家道路交通指示標誌」，引導遊客能更快速的找到縣內的16位臺灣工藝之家，縣長王惠美今（9）日前往鹿港鎮文武廟前廣場視察並感謝工藝家們對工藝推廣的用心，希望藉由此次交通指示牌設置，能提升彰化縣特色工藝產業品牌形象，成為地方觀光新指標。

▲全國第一！彰化縣領先全國完成設置「臺灣工藝之家道路交通指示標誌」。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.09）

王惠美說，彰化建縣即將300年，人間國寶、工藝之家不常有，全國認證有170位臺灣工藝之家中，彰化縣就有17位，佔全國十分之一，為了讓大家更能認識工藝家的創作環境，深入參觀與體驗學習，文化局在很短的時間內就將工藝之家指示牌設置完成，是全國第一個完成的，期待未來藉由指示牌的設置完成，能為遊客帶來更迅速、便利的指引資訊，提升地方特色工藝品牌形象，帶動深度旅遊，也歡迎來彰化深度旅遊。

▲文化局在很短的時間內就將工藝之家指示牌設置完成，是全國第一個完成的。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.09）

鹿港鎮長許志宏說，許多來到鹿港觀光旅遊的觀光客，很喜歡造訪鹿港地區的臺灣工藝大師，鹿港可以說是開放式的博物館，過去，許多人想要造訪工藝大師之創作場所，都不知道怎麼去，現在，有了「臺灣工藝之家道路交通指示標誌」的設立，可以讓更多人明確知道位置，前往參訪，不僅可以使臺灣工藝得以傳承，並可帶動地方文化商機。

▲「臺灣工藝之家道路交通指示標誌」，引導遊客能更快速的找到縣內的16位臺灣工藝之家。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.09）

國立臺灣工藝研究發展中心副主任江瑞燐說，臺灣工藝之家目前有170名，彰化縣全縣就佔有17名，包括已故大師吳敦厚共17位，佔全國的一成，由此可見彰化是個人文薈萃具有臺灣工藝屬性的地方，讓他也身為彰化人，感到與有榮焉，要設立工藝之家道路交通指示標誌說實在的沒有這麼簡單，一般僅有觀光工廠、國家風景區等大型的場所才能予以申請。

彰化縣文化局長張雀芬指出，本次「臺灣工藝之家道路交通指示標誌」工藝家分別為施至輝老師、陳萬能老師、施鎮洋老師、李秉圭老師、許陳春老師、黃媽慶老師、施金福老師、許宗煥老師、董坐老師、蔡龍雄老師、葉志誠老師、黃紗榮老師、柯錦中老師及今年獲認證黃文彬老師、陳志揚老師、陳志昇老師共計16位。