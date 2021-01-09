媽祖婆發「紅包」給學子　林世賢籲仿效媽祖助弱勢

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媽祖婆鼓勵認真讀書的學生！彰化南瑤宮今（9）日在廟埕發放今年「108學年度第2學期信徒子女獎學金」，共有903人受惠，不少學生拿到獎學金開心地說，這筆獎學金就像媽祖發給的「紅包」，有吉祥和祈福的雙重意涵，激勵自己努力向學，下次才有再領「紅包」的機會。

▲南瑤宮創建於清乾隆年間，供奉的主祀神明為媽祖娘娘，香火鼎盛擁有許多的信眾，屬於四進三院的建築格局，為縣定古蹟，廟宇中的裝飾藝術相當驚。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.09）

媽祖有保庇！彰化南瑤宮辦理媽祖信徒子女獎學金發放，南瑤宮管理人市長林世賢向獲獎者恭喜之餘，語重心長期勉學生與家長，要學習媽祖的精神，有能力和有機會時，多多救濟弱勢族群，同時子女們更要好好孝順父母。

彰化南瑤宮每年分2學期頒發媽祖信徒獎學金，108學年度第2學期的獎學金頒發儀式，這一次共有903人獲獎，每人分獲1200元至2500元不等，合計共頒發金額146萬6600元。

▲南瑤宮香火鼎盛，媽祖會的組織龐大，信徒遍布全國，信仰圈更擴及彰、中、投、雲等地。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.09）

林世賢表示，南瑤宮為獎勵信仰媽祖的子女優秀學生進修，每學年頒發二次獎學金，每次頒發總金額約150萬元，108學年度第2學期獎學金的申請人數，共有1234人，經審核資格錄取的共903人，錄取率為73.17％。

南瑤宮香火鼎盛，媽祖會的組織龐大，信徒遍布全國，信仰圈更擴及彰、中、投、雲等地。近半世紀來，信徒子女獎學金的發放資格，只有規定成績，但不設限必須設籍在彰化市一地，最重要的是讓拿到獎學金的學子，獲得媽祖保佑。

有關南瑤宮設立的獎學金頒發措施，較早之前，頒發對象僅限就讀國中、高中、高職（含五專一、二、三年級）以及大學（含五專四、五年級）的學生，後來擴大規模，連同就讀研究所的優秀學生也可以申請獎學金。

▲南瑤宮為獎勵信仰媽祖的子女優秀學生進修，每學年頒發二次獎學金。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.09）

林世賢指出，以本學期來說，經錄取獲頒獎學金的名額與金額分別為：國中293人、每人1200元；高中160人、每人1500元；高職（含五專一、二、三年級）100人、每人1500元；學（含五專四、五年級）300人、每人2000元；研究所50人、每人2500元。

林世賢在頒發獎學金致詞時，除了恭喜獲獎的同學，同時也期勉他們繼續努力向學，未來學成後進入社會工作，一旦經濟上有能力時，也應該學習媽祖的精神（媽祖德行高，有「后德配天」之稱），幫助弱勢族群，奉獻並回饋社會。