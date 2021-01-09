駁檢疫所像監獄 指揮中心：辦線上摺棉被大賽、送珍奶
記者劉雅文/台東報導
2021-01-09 18:08:12｜2021-01-09 18:08:24
為了因應疫情，中央流行疫情指揮中心備有多間集中檢疫所，但被部分台商批評像監獄，醫福會執行長王必勝今（9）天上午在臉書發文澄清，強調「集中檢疫所的設置場地是很多元的，過程也相當艱辛，從外觀上看，有渡假風、宿舍風、古典風、軍事風等，但我們重視的是集中檢疫的原則」。
王必勝強調，集中檢疫希望確實一人一室獨立衛浴、嚴格的感染管制作為、安全清潔的環境、健康狀況的監控，還有溫馨細心的服務態度，務使14天的集中檢疫能順利完成，並讓受檢疫者感到安心安全。也在臉書上放上多張照片澄清，並沒有像監獄一樣。王必勝還分享檢疫所趣事，他舉例，有些位在軍事營區的檢疫所，軍方還會教摺棉被，甚至舉辦線上摺棉被比賽，民眾只要把摺好的棉被照傳到群組，軍方人員就會評鑑並頒獎，還提供了珍珠奶茶、大腸包小腸、臭豆腐等禮物，提供檢疫者誘因。
至於國人春節返鄉，如果預定集中檢疫所，王必勝強調，雖然無法自行選擇地點，但會盡量分配離機場近一點的，民眾到入境當天，會知道被分配到哪裡的集中檢疫所，入住者下機後須自費搭乘防疫計程車前往，不能由家人接送。
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