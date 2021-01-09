影／香田國小學子自製土磚，體驗搭窯、封窯與開窯農村樂

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彰化縣香田國小推食農教育課程，辦理歲末感恩季活動，讓孩子重新認識食物的生產歷程，學習飲食倫理、食物價值觀，今（9）日帶領學生一起焢窯趣，體驗早期農民的休閒娛樂，小朋友都相當的開心，除了認識焢窯過程，也學習調製土磚比例，讓課堂學習走出教室，體驗感受焢窯與親近土地的樂趣。

▲香田國小今年讓孩子學習自己製作土磚，自己搭窯、封窯與開窯，最後品嘗烘窯美味的地瓜與玉米，小朋友都覺得焢窯課很有趣。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.09）

香田國小深耕食農教育14年，每年感恩季會利用學校生態田進行焢窯，今年學校別出心裁，決定讓孩子學習自己製作土磚，再利用做好的土磚，自己搭窯、封窯與開窯，最後品嘗烘窯美味的地瓜與玉米，小朋友都覺得焢窯課很有趣。

施奕翔同學提到，第一版的土磚是用寶特瓶模型作的，第二版我們改變直接在地上用磚塊當模型，把攪拌好的泥巴直接倒在磚塊做成模型，這樣土磚做得比較多又比較快；周奇寬同學分享，學校不准玩火，所以我們從來沒有生火的經驗。

▲香田國小小朋友學習自己製作土磚。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.09）

今天我們把樹枝燒成紅紅的木炭後，把土窯烤熟了，以前在家都是中秋節烤肉才有機會燒木炭，今天在學校利用修剪的樹枝，也能燒材生火，真的是很不一樣的體驗。

▲香田國小帶領學生一起焢窯趣，全校一起品嘗美食地瓜與玉米。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.09）

土塊堆疊一座小塔，中間透空燒放柴火，上頭土塊燒的焦紅，下方熊熊火持續燃燒。已經熱透的土窯燒成火紅，一群人七手八腳，一一把地瓜放進去。林伯錠同學說，老師帶我們一起把地瓜洗乾淨，包上鋁箔紙，玉米不用洗，因為有外皮包裝，第一次洗地瓜感覺很好玩也很有趣。

▲香田國小深耕食農教育14年，每年感恩季會利用學校生態田進行焢窯。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.09）

香田國小校長鄭培華表示，焢窯課程是傳統食農文化的傳承，也讓孩子透過五感體驗、感受這片土地的溫馨美好，感謝總務主任丁至璋主任與教師團隊，構思焢窯創意教學課程，讓孩子學習調配比例製作土磚，也讓孩子去搭窯、封窯跟開窯，最後全校一起品嘗美食地瓜與玉米，今天許多家長也進來學校幫忙，不只增進親子感情，也增進親師互動，親師生一起完成很有意義的感恩季活動。