影／2021春遊彰化　埔鹽鄉南新農村花海藝術節登場

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被喻為彰化五大賞花祕境「南新花海藝術節」今（9）日熱鬧開幕，民眾絡繹到場賞花和參加農村行銷特產活動；南新村長施正賀說，今年為「金牛年」，特別邀將部分波斯菊花田設計為具蒙德里安風格的「黃金牛頭」，及放置一幅三D立體畫，讓賞花拍照多一層「立體」空間想像，浪漫的花景讓人身心瞬間療癒。

▲埔鹽花海百花綻放，很適合大家來拍照打卡，體會農村生活，歡迎大家多來埔鹽鄉南新社區欣賞花海。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.09）

彰化縣長王惠美說，這次埔鹽鄉南興社區在二期稻作收割之後，用去年剩餘種子播撒，並用油菜籽代替綜合波斯菊，透過循環利用經濟，讓社區變得非常不一樣，往年結合農村割稻的割稻飯，於今年更結合修平科大、大明工商共同將一片花海設計為3D立體景觀、花海彩繪圖的花海藝術，特別用黃波斯菊花海構圖呈現一個牛頭，迎接辛丑牛年，也有很多不同的造景，很適合大家來拍照打卡，體會農村生活。

▲將一片花海設計為3D立體景觀、花海彩繪圖的花海藝術，浪漫的花景讓人身心瞬間療癒 。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.09）

「埔鹽花海也能媲美國外風情」許文萍說，往年此時是國人國外旅遊旺季，尤其是日本，但今年受疫情影響，大家只能留在國內了，此時埔鹽花海百花綻放，也有很多不同的造景，很適合大家來拍照打卡，體會農村生活，歡迎大家多來埔鹽鄉南新社區欣賞花海，並造訪埔鹽順澤宮祈福，祈在牛年牛轉乾坤。同時彰化縣各地今年也有250餘公頃花海，歡迎大家春遊彰化賞花海。

▲被喻為彰化五大賞花祕境「南新花海藝術節」熱鬧開幕。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.09）

埔鹽鄉南新社區主辦農村花海藝術節長達15年，頗具盛名，今年邀請修平科大設計花氈圖，站上社區搭建的眺望台，即可看到用黃色波斯菊種出蒙德里安的牛頭圖，相當有特色。縣長王惠美上午一到先賞花，接著致詞合照，埔鹽鄉民代和農民請她捧高麗菜，一手捧著一手比「讚」手勢，高麗菜又大又重，差一點從她手中摔落，引起全場笑聲，說「埔鹽鄉高麗菜種得太好。」

南新花海藝術節有多個社區擺攤，陳售茶葉蛋、農產品、社區特展，縣長王惠美掏錢買茶葉蛋，社區志工套用縣長致詞常講的台語，大喊「縣長買越多，賺越多，賺得千千萬萬倍。」活動會場贈送手繪絹扇、體驗DIY手作麻糬，民眾大排長龍，從社區園區排到馬路，參與情形熱烈。