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洗頭一半阿嬤衝出拚反萊豬連署　江啟臣感動

記者 陳弘志 / 台北報導

2021-01-09 19:22:31

國民黨拚「反萊豬」、「還我公投」兩項連署份數，今天9日一共達成５萬份數字。（圖／江啟臣臉書）
▲國民黨拚「反萊豬」、「還我公投」兩項連署份數，今天9日一共達成５萬份數字。（圖／江啟臣臉書）
國民黨今明兩天拚「反萊豬」、「還我公投」兩項連署份數，今天一天達成５萬份數字，其中有一名洗頭到一半的阿嬤，在氣溫10度以下的嚴寒低溫，還衝出來拚連署，讓黨主席江啟臣相當感動。
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江啟臣指出，在連署的人潮中，他看到一位長輩，顧不得頭上還是洗髮的泡沫，頂著冷風就是要完成連署，有更多家長帶著家人、小孩都來連署，還有不少民眾索取多份空白連署書，要帶回家讓家人一起簽署。許多連署點印製的連署書不夠用，臨時急忙加印，讓他感受民眾熱情。
國民黨表示，截止下午5時止，國民黨在全國連署的份數為「還我公投」案一共25,989份，「反萊豬公投」案26,048份，兩者合計超過5萬份。目前全國連署點已經超過4200個據點，拜託大家支持公投案，讓國人在今年的8月28日有機會公投， 用選票拒絕萊豬銷台。
▲國民黨拚「反萊豬」、「還我公投」兩項連署份數，今天9日一共達成５萬份數字。（圖／江啟臣臉書）
▲國民黨拚「反萊豬」、「還我公投」兩項連署份數，今天9日一共達成５萬份數字。（圖／江啟臣臉書）
▲國民黨拚「反萊豬」、「還我公投」兩項連署份數，今天9日一共達成５萬份數字。（圖／江啟臣臉書）
▲國民黨拚「反萊豬」、「還我公投」兩項連署份數，今天9日一共達成５萬份數字。（圖／江啟臣臉書）
 
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