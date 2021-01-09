洗頭一半阿嬤衝出拚反萊豬連署　江啟臣感動

國民黨今明兩天拚「反萊豬」、「還我公投」兩項連署份數，今天一天達成５萬份數字，其中有一名洗頭到一半的阿嬤，在氣溫10度以下的嚴寒低溫，還衝出來拚連署，讓黨主席江啟臣相當感動。 我是廣告 請繼續往下閱讀 江啟臣指出，在連署的人潮中，他看到一位長輩，顧不得頭上還是洗髮的泡沫，頂著冷風就是要完成連署，有更多家長帶著家人、小孩都來連署，還有不少民眾索取多份空白連署書，要帶回家讓家人一起簽署。許多連署點印製的連署書不夠用，臨時急忙加印，讓他感受民眾熱情。國民黨表示，截止下午5時止，國民黨在全國連署的份數為「還我公投」案一共25,989份，「反萊豬公投」案26,048份，兩者合計超過5萬份。目前全國連署點已經超過4200個據點，拜託大家支持公投案，讓國人在今年的8月28日有機會公投， 用選票拒絕萊豬銷台。▲國民黨拚「反萊豬」、「還我公投」兩項連署份數，今天9日一共達成５萬份數字。（圖／江啟臣臉書）▲國民黨拚「反萊豬」、「還我公投」兩項連署份數，今天9日一共達成５萬份數字。（圖／江啟臣臉書） 讓美國警覺的中國大陸潛艇部隊 是如何崛起的？巷仔內／美國朋友送大禮？萊豬風暴衝擊了誰「公投綁大選」、「反萊豬」 馬江合體喊話支持連署