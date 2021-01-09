影／遍地開花　國民黨推動還我公投、反萊豬公投

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國民黨彰化縣黨部9日上午9時，在彰化市民權市場、上午10點30分在員林市華成市場，舉辦雙公投全國連署彰化場的活動，黨部主委張錦昆、彰化縣議會國民黨書記劉淑芳等多位黨籍民代和幹部、志工與自發性民眾，一起高舉標語，呼籲加入成為友善連署點，彰化縣在8分局區共設置10個連署站，希望全力衝高連署數，讓執政者看到拒絕萊豬的強大民意。
王惠美表示，中央開放萊豬進口且配套措施亂無章法，一國多制，中央政府並表示各縣市地方食安自治法違憲，真是滑天下之大稽，竟然為達目的不擇手段，連國民健康都可以不顧。彰化縣政府嚴格禁止萊豬進入校園與，也啟動了「窩裡反條款」，歡迎縣民踴躍檢舉，有獎金可拿，更拜託縣民踴躍連署，讓中央聽聽彰化縣民的聲音，並支持彰化健康豬。
張錦昆表示，這次目標是在彰化縣內遍地開花，衝高連署人數，畢竟彰化縣內小吃非常多與美味，開放萊豬進口且配套措施亂無章法，一國多制，民眾根本無從了解與辨別，造成人心惶惶，進而對產業造成相當大的衝擊。7成民意反對萊豬進口，站出來吧！沉默不是金，健康無價。
縣議員劉淑芳表示，彰化縣議會在2016年就通過食安法，要求瘦肉精零檢出，縣長用心督促縣府團隊，落實到地方去了解，是否有用到萊豬，這次反萊豬所有工作都沒和地方溝通，這是什麼政府？要捍衛豬農權益，和全力反萊豬、要公投、顧健康。
劉淑芳與黨籍民意代表也大聲疾呼，全力配合縣府強力稽查萊豬流向，痛批政府沒有溝通管道，並請民眾為了我們的健康一定要出來連署，勇於表達自己的意見。