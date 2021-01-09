影／遍地開花　國民黨推動還我公投、反萊豬公投

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國民黨推動的「還我公投」、「反萊豬公投」兩公投案第二階段連署，彰化縣黨部今（9）日上午9時，在彰化市民權市場舉辦雙公投全國連署彰化場的活動，縣長王惠美、黨部主委張錦昆、彰化縣議會國民黨書記劉淑芳等人呼籲民眾站出來連署，讓政府知道大家對萊豬的反對。

▲彰化縣議會在2016年就通過食安法，要求瘦肉精零檢出。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.09）

國民黨彰化縣黨部9日上午9時，在彰化市民權市場、上午10點30分在員林市華成市場，舉辦雙公投全國連署彰化場的活動，黨部主委張錦昆、彰化縣議會國民黨書記劉淑芳等多位黨籍民代和幹部、志工與自發性民眾，一起高舉標語，呼籲加入成為友善連署點，彰化縣在8分局區共設置10個連署站，希望全力衝高連署數，讓執政者看到拒絕萊豬的強大民意。

▲民眾不為寒風用行動表達反對萊豬進口。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.09）

王惠美表示，中央開放萊豬進口且配套措施亂無章法，一國多制，中央政府並表示各縣市地方食安自治法違憲，真是滑天下之大稽，竟然為達目的不擇手段，連國民健康都可以不顧。彰化縣政府嚴格禁止萊豬進入校園與，也啟動了「窩裡反條款」，歡迎縣民踴躍檢舉，有獎金可拿，更拜託縣民踴躍連署，讓中央聽聽彰化縣民的聲音，並支持彰化健康豬。

▲國民黨彰化縣黨部在彰化市民權市場舉辦雙公投全國連署彰化場的活動。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.09）

張錦昆表示，這次目標是在彰化縣內遍地開花，衝高連署人數，畢竟彰化縣內小吃非常多與美味，開放萊豬進口且配套措施亂無章法，一國多制，民眾根本無從了解與辨別，造成人心惶惶，進而對產業造成相當大的衝擊。7成民意反對萊豬進口，站出來吧！沉默不是金，健康無價。

縣議員劉淑芳表示，彰化縣議會在2016年就通過食安法，要求瘦肉精零檢出，縣長用心督促縣府團隊，落實到地方去了解，是否有用到萊豬，這次反萊豬所有工作都沒和地方溝通，這是什麼政府？要捍衛豬農權益，和全力反萊豬、要公投、顧健康。

▲彰化縣縣長王惠美呼籲民眾站出來連署，讓政府知道大家對萊豬的反對。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.09）

劉淑芳與黨籍民意代表也大聲疾呼，全力配合縣府強力稽查萊豬流向，痛批政府沒有溝通管道，並請民眾為了我們的健康一定要出來連署，勇於表達自己的意見。