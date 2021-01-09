影／彰化國際賽車節　9輛超跑進場價值超過3億元

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飆速、甩尾通通來，2021第二屆彰化國際賽車節，今（9）日在彰化高鐵站前廣場舉行，現場競賽車輛超過200輛，連全球僅限量20部，全台唯一，價值超過1億6千萬的McLaren Senna LM也來亮相，吸引不少愛車迷目光，一波波轟隆引擎聲，讓人熱血沸騰。

▲彰化縣長王惠美、縣議長謝典林寫下「2021彰化賽車節」書法。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.09）

台灣極限賽車運動發展協會主辦的彰化國際賽車節再度登場，今（9）日下午4點舉行開幕式，彰化縣長王惠美搭乘藝人姚元浩駕駛的McLaren Senna LM進場，彰化縣議會議長謝典林則由藝人春風駕駛Aston Martin DBS，其台來賓也紛乘勞斯萊斯DAWN、法拉利512 superfast與藍寶堅尼等9輛超跑進場，價值超過3億元。

▲開幕典禮邀請國立彰化高商樂儀隊表演。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.09）

開幕典禮邀請國立彰化高商樂儀隊表演，縣長王惠美、縣議長謝典林分別在「2021彰化賽車節」書法橫幅各寫彰、化二字。主持人恭稱縣長是書法家，王惠美連忙搖頭，謝典林點頭稱是，場面十分有趣。

▲本次賽事國內開放200個報名名額，也邀請到國際頂尖車隊參賽，共分為廠車統規組、一般街車組、飄移組及俱樂部包組。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.09）

彰化縣議會議長謝典林說，在縣府各單位的通力合作協助下，讓賽車可以合法在道路上行駛，將路權讓給愛車的車友們，可以有空間行駛，也吸引很多來自各地的好朋友前來看賽車，現場並設有許多攤位，結合在地農特產品一起來推廣，希望透過賽車運動，讓大家更能認識彰化、了解彰化。

▲現場競賽車輛超過200輛，連全球僅限量20部，全台唯一，價值超過1億6千萬的McLaren Senna LM也來亮相，吸引不少愛車迷目光。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.09）

封街拉力賽(Street Rally Racing；SRR)是一種道路封閉運動計時賽，比賽距離全長5KM的柏油賽道。本次賽事國內開放200個報名名額，也邀請到國際頂尖車隊參賽，共分為廠車統規組、一般街車組、飄移組及俱樂部包組，四組同台較勁，參加4回合的計時賽，以及新增二輪的0-200直線加速賽。

這次活動最大特色是賽道將重新設計規劃比去年更多一倍的觀賽路段及神秘隱藏關卡！並且這次加入了更多的參賽車輛，光車手已有200多位參賽，最令人期待的還是競速賽，飆速、甩尾通通來，讓人看了不免心跳加速，也大呼過癮。

▲第二屆彰化國際賽車節，一波波轟隆引擎聲，讓人熱血沸騰。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.09）

不少國內各知名車廠派出旗下頂級車手與車款到場參賽，而今年賽道也重新設計，規劃比去年多一倍的觀賽路段，民眾更近距離觀看車輛競速與甩尾，High到不行。