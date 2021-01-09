印尼三佛齊航班起飛後失聯　漁民尋獲疑似殘骸

（中央社記者石秀娟雅加達9日專電）印尼一架三佛齊航空（Sriwijaya Air）班機今天下午起飛後失聯，印尼國家搜救總署仍在搜尋飛機下落。印尼地方官員指出，飛機在雅加達北部的外海墜落爆炸，另有漁民表示撈起機尾殘骸，但當局尚未證實。
印尼點滴網（Detik）報導，雅加達千島群島（Pulau Seribu）縣長朱奈迪（Junaedi）指出，他在下午接到有飛機在拉基島（Laki）附近墜海爆炸的消息。另有漁民指出，打撈到疑似飛機的電纜線及疑似機尾殘骸。搜救官員仍未證實漁民打撈起來的是飛機殘骸，搜救當局已經從雅加達派出4艘搜救艇，正積極搜救中。
印尼國家搜救總署署長巴古斯（Bagus Puruhito）在晚間記者會指出，目前還沒有找到飛機緊急定位傳送器（ELT）發出的音頻訊號，還在搜尋飛機墜落地點。
印尼交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）指出，飛機上有62人，12名機組員及50名乘客。印尼交通部表示，飛機型號是波音737-500型，下午1時56分左右從雅加達起飛，預計飛往西加里曼丹省（West Kalimantan）首府坤甸市（Pontianak），起飛後4分鐘失聯。（編輯：陳惠珍）1100109