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印尼三佛齊航班起飛後失聯　漁民尋獲疑似殘骸

中央社

2021-01-09 22:17:09

三佛齊航空疑似殘駭
▲印尼漁民在雅加達北方海域附近發現了一些疑似三佛齊航空失聯客機碎片。安全官員表示，海中有一些纜線、一片牛仔褲碎布以及若干金屬碎片。（圖／翻攝自AIRLIVE推特）
（中央社記者石秀娟雅加達9日專電）印尼一架三佛齊航空（Sriwijaya Air）班機今天下午起飛後失聯，印尼國家搜救總署仍在搜尋飛機下落。印尼地方官員指出，飛機在雅加達北部的外海墜落爆炸，另有漁民表示撈起機尾殘骸，但當局尚未證實。
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印尼點滴網（Detik）報導，雅加達千島群島（Pulau Seribu）縣長朱奈迪（Junaedi）指出，他在下午接到有飛機在拉基島（Laki）附近墜海爆炸的消息。另有漁民指出，打撈到疑似飛機的電纜線及疑似機尾殘骸。
搜救官員仍未證實漁民打撈起來的是飛機殘骸，搜救當局已經從雅加達派出4艘搜救艇，正積極搜救中。

印尼國家搜救總署署長巴古斯（Bagus Puruhito）在晚間記者會指出，目前還沒有找到飛機緊急定位傳送器（ELT）發出的音頻訊號，還在搜尋飛機墜落地點。

印尼交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）指出，飛機上有62人，12名機組員及50名乘客。
印尼交通部表示，飛機型號是波音737-500型，下午1時56分左右從雅加達起飛，預計飛往西加里曼丹省（West Kalimantan）首府坤甸市（Pontianak），起飛後4分鐘失聯。（編輯：陳惠珍）1100109
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