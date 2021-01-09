打臉林聰賢　家樂福：主動撤台灣豬標章非遭下架

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林聰賢今日出席「畜禽年貨 農遊快樂購」活動受訪時表示，中央畜產會目前已稽查2000多家業者，已發現60餘家業者，並下架台灣豬標章，其中就包括了知名量販店家樂福。
對此，家樂福發表聲明指出，遭指因不符規定而遭裁撤標章，感到非常錯愕，並非事實。家樂福表示，去（2020）年10月底，家樂福主動詢問中央畜產會是否符合申請標章規定，中央畜產會在11月20日以電子郵件回覆，附上標章管理作業規範，反過來詢問是否有意願申請。
家樂福在聲明中說明，該公司於去年12月9日申請，並說明台灣豬認證範圍僅限「生鮮處精肉課所販售的生鮮冷藏豬肉，及其冷藏豬肉加工製品的主原料」，不包含供應商上架販售的豬肉加工品；若要求全店均販售台灣豬，將有困難。
但中央畜產會在接獲家樂福的申請後，於12月24日通過台灣豬標章審核，而該公司於12 月30日起，便將認證標章放在冷藏豬肉櫃明顯處，供民眾辨識。
不過，1月4日家樂福接到電話及公文通知，表示必須全店使用台灣豬才可使用標章，為此，該公司已於1月5日主動向中央畜產會申請撤銷標章，也實際於各分店下架；重申並非不符規定遭撤，未來將以現有豬肉來源標示法規，提供顧客識別。