Ella讚光良「量很多」　積極幫徵婚

因疫情延期近一年時間，光良終於在今（9）日重啟出道25年第2場台北小巨蛋演唱會。而配合演唱會主旨「今晚我不孤獨」，光良特別邀來Ella助陣擔任唯一嘉賓，

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光良身穿粉紅色帥氣西裝化身為「小王子」，這也是他這次為台北限定版演唱會準備的全新造型，他以歌曲《住在遙遠的星球》為演唱會揭開序幕，之後則是演唱歌曲《掌心》、《我想去個地方》、《太天真》等曲。

▲Ella（右）幫光良徵婚，還大開黃腔。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.01.09）