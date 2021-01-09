Ella讚光良「量很多」 積極幫徵婚
記者吳雨婕/綜合報導
2021-01-09 22:06:25｜2021-01-09 23:26:50
因疫情延期近一年時間，光良終於在今（9）日重啟出道25年第2場台北小巨蛋演唱會。而配合演唱會主旨「今晚我不孤獨」，光良特別邀來Ella助陣擔任唯一嘉賓，Ella在台上把不按牌理出牌的本性發揮到極致，她在演唱會上，大聲嬌嗔光良「量很大」直接邀歌，還以老公「解孵」為例大讚大馬男人好用，讓光良差點招架不住。
光良身穿粉紅色帥氣西裝化身為「小王子」，這也是他這次為台北限定版演唱會準備的全新造型，他以歌曲《住在遙遠的星球》為演唱會揭開序幕，之後則是演唱歌曲《掌心》、《我想去個地方》、《太天真》等曲。光良在唱《勇氣》時，迎來演唱會嘉賓Ella，2人合唱完後，Ella趁機向光良邀歌，更表示：「你們知道嗎？認識光良哥這麼久，我才發現她是個『量很大』的男子！不要誤會，我是說，創作量很大，你們不要亂想了！」原以為這是最大尺度，沒想到Ella又神來一筆的為光良招親，身為大馬媳婦的Ella以過來人經驗向歌迷分享大馬男人「好用」，「大家都知道『姐接』我是『大馬媳婦』，親身體驗之下，最懂大馬男人的好！你看我嫁給解孵後有多幸福！」
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