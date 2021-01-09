印尼失聯客機官員證實已墜毀 又是波音！2018年也曾墜機
編輯中心/綜合報導
2021-01-09 23:27:19
印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）一架編號「SJY 182」的波音737-500型客機，今天下午起飛後失聯，之前就有傳出消息可能已經墜海，而印尼交通部官方晚間也證實了班機墜毀。
綜合外電報導，這架班機下午13時56分左右從雅加達起飛，本應飛往坤甸市（Pontianak），但起飛4分鐘後便失聯。而印尼交通部晚間證實，班機墜毀，客機上的62位人員，包括12位機組人員、43位成年乘客、7名兒童則仍在搜索中。根據《BBC》報導，失事班機的已經服役26年，算是老飛機，但也不算特別罕見。然而值得注意的是，波音737 Max在2018年也曾於印尼發生重大空難意外，釀成189人死亡的慘劇，也直接造成波音737 Max一度被停飛。《BBC》指出，在2018年空難的痛苦記憶仍未遠去的現在，印尼再傳出墜機意外，且又是波音客機，雖然是不同機型，恐對當地的飛安議題帶來棘手挑戰。大家想知道的是，2018年的空難報告有提到維護程序和飛行機師的人為操作問題，而這一次的墜機意又有多少人為疏失的成份在裡頭？不過墜機原因目前仍不明朗，有待後續調查釐清。（編輯：倪浩軒）