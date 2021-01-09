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印尼失聯客機官員證實已墜毀　又是波音！2018年也曾墜機

編輯中心/綜合報導

2021-01-09 23:27:19

▲印尼一架三佛齊航空（Sriwijaya Air）班機下午起飛後失聯，官方已證實墜海並發表哀悼，但強調仍會全力搜索機上人員的下落。（圖／翻攝自印尼交通部官方IG）
▲印尼一架三佛齊航空（Sriwijaya Air）班機下午起飛後失聯，官方已證實墜海並發表哀悼，但強調仍會全力搜索機上人員的下落。（圖／翻攝自印尼交通部官方IG）
印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）一架編號「SJY 182」的波音737-500型客機，今天下午起飛後失聯，之前就有傳出消息可能已經墜海，而印尼交通部官方晚間也證實了班機墜毀。
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綜合外電報導，這架班機下午13時56分左右從雅加達起飛，本應飛往坤甸市（Pontianak），但起飛4分鐘後便失聯。而印尼交通部晚間證實，班機墜毀，客機上的62位人員，包括12位機組人員、43位成年乘客、7名兒童則仍在搜索中。
▲印尼漁民在雅加達北方海域附近發現了一些疑似三佛齊航空失聯客機碎片。安全官員表示，海中有一些纜線、一片牛仔褲碎布以及若干金屬碎片。（圖／翻攝自AIRLIVE推特）
▲印尼漁民在雅加達北方海域附近發現了一些疑似三佛齊航空失聯客機碎片。安全官員表示，海中有一些纜線、一片牛仔褲碎布以及若干金屬碎片。（圖／翻攝自AIRLIVE推特）
根據《BBC》報導，失事班機的已經服役26年，算是老飛機，但也不算特別罕見。然而值得注意的是，波音737 Max在2018年也曾於印尼發生重大空難意外，釀成189人死亡的慘劇，也直接造成波音737 Max一度被停飛。
《BBC》指出，在2018年空難的痛苦記憶仍未遠去的現在，印尼再傳出墜機意外，且又是波音客機，雖然是不同機型，恐對當地的飛安議題帶來棘手挑戰。大家想知道的是，2018年的空難報告有提到維護程序和飛行機師的人為操作問題，而這一次的墜機意又有多少人為疏失的成份在裡頭？不過墜機原因目前仍不明朗，有待後續調查釐清。（編輯：倪浩軒）
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