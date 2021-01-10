美取消對台交往內部限制 　藍委反問：總統能訪華府嗎

美國國務院國務卿蓬佩奧（Pompeo）最新宣布取消對台交往內部限制，對於台美關係此項進展，國民黨立委表示肯定，但也質疑美國即將政黨輪替，政策的延續性如何?我國政府高層首長訪問華府的可行信如何?

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蓬佩奧於美東時間9日發布聲明，宣布取消數十年來，美國官員台灣交流的限制，強調美國與台灣2個民主政體共享自由、法治與人權的價值觀，此聲明確認雙方的關係，美國政府與全世界保持非官方夥伴關係，台灣也不例外。

對此，國民黨立委陳以信正面肯定並表感謝，但他也提醒大家，美國正值政權交接期，川普政府已進入看守時期，此時宣布如此重大政策的未來延續性不免令人懷疑？





陳以信指出，其實許多過去的內部限制，這些年來早已實際突破，並未嚴格遵守。例如最早美國在台協會(AIT)的人是根本不進外交部的，現在進總統府早就沒關係了。不過其中最具指標性的限制，還是我國六長（總統、副總統、行政院長、副院長、外交部長、國防部長）能否正式訪問華府？





陳以信強調，馬政府時期台美關係良好，已實質突破到行政院副院長曾正式訪美，但仍未進到華府正式訪問。蔡英文政府過去四年，並沒看到有更高層次的突破。現在縱使解除內部禁令，可說是形式突破。但川普政府只剩不到兩週時間，能否來得及做到實質突破令人存疑？而未來拜登政府上台，會否延續同一政策立場？這些過往限制會不會仍是國務院未來對台政策的「潛規則」？都是未來觀察重點。

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將於13至15日訪台，我國六長可否訪問華府的問題，陳以信表示，身為外交及國防委員會的立委，實在很想有機會能請教她。