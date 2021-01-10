川普卸任前再強化美台關係　美國務院取消官方交流限制

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蓬佩奧宣布取消所有「自我限制」，過去國務院以國務卿職權發佈、有關台灣的交流準則，現在所有行政機關都可以視為無效。此外，所有《外交事務手冊》（Foreign Affairs Manual）中，除了美國在台協會（AIT），美國其他機構與台灣政府往來的部分都應視為無效。根據《台灣關係法》行政部門與台灣的交流應該由非營利組織美國在台協會處理。
美國國務卿指出，美國與各地保持非官方夥伴關係，台灣也不例外，美國與台灣同樣作為民主國家，分享共同的價值觀：個人自由、法治和尊重人權，這份聲明認證美台關係不需要也不應該被官僚機構設限。
國務院發表聲明後，蓬佩奧個人推特上表示，取消美台交流限制將為兩個民主國家帶來益處。
《路透社》評論，美國國務院的舉動是在1月20日拜登政府上任前，進一步加強對中強硬立場，美國雖然和台灣沒有實質的官方關係，但川普政府透過軍售和法案增強對台灣的支持。
戰略和國際問題研究中心（CSIS）研究員葛來儀（Bonnie Glaser）指出，所謂的美台「交流限制」包括台灣官員不得進入國務院或是美國政府部門開會。對於川普政府在任期最後幾天做出這樣的決策，拜登政府很可能會感到不滿。台灣駐美代表處則表示感謝，認為這項宣布充分反映台美關係的強勁與深度。