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川普卸任前再強化美台關係　美國務院取消官方交流限制

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-10 09:58:12｜2021-01-10 09:58:59

蓬佩奧 Mike Pompeo 美國國務卿/川普政府
▲美國國務卿蓬佩奧於當地時間1月9日發布聲明，取消數十年來的美台交流限制。（圖／美聯社／達志影像）
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於週六（9）發布聲明，宣布取消數十年來，美國官員台灣交流的限制，強調美國與台灣2個民主政體共享自由、法治與人權的價值觀，此聲明確認雙方的關係，美國政府與全世界保持非官方夥伴關係，台灣也不例外。
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根據美國國務院官方網站，蓬佩奧聲明寫道，台灣作為充滿活力的民主國家，一直是美國可信賴的夥伴，但過去幾十年國務院制定了繁複的內部限制，規範美方的外交人員、其他官員與台灣方進行交流。過去美國政府為了安撫北京而單方面採取這些行動，但這情況將到此為止。
蓬佩奧宣布取消所有「自我限制」，過去國務院以國務卿職權發佈、有關台灣的交流準則，現在所有行政機關都可以視為無效。此外，所有《外交事務手冊》（Foreign Affairs Manual）中，除了美國在台協會（AIT），美國其他機構與台灣政府往來的部分都應視為無效。根據《台灣關係法》行政部門與台灣的交流應該由非營利組織美國在台協會處理。

美國國務卿指出，美國與各地保持非官方夥伴關係，台灣也不例外，美國與台灣同樣作為民主國家，分享共同的價值觀：個人自由、法治和尊重人權，這份聲明認證美台關係不需要也不應該被官僚機構設限。

國務院發表聲明後，蓬佩奧個人推特上表示，取消美台交流限制將為兩個民主國家帶來益處。

▲（圖／翻攝自Twitter）
▲蓬佩奧透過個人推特發文。（圖／翻攝自Twitter）
路透社》評論，美國國務院的舉動是在1月20日拜登政府上任前，進一步加強對中強硬立場，美國雖然和台灣沒有實質的官方關係，但川普政府透過軍售和法案增強對台灣的支持。

戰略和國際問題研究中心（CSIS）研究員葛來儀（Bonnie Glaser）指出，所謂的美台「交流限制」包括台灣官員不得進入國務院或是美國政府部門開會。對於川普政府在任期最後幾天做出這樣的決策，拜登政府很可能會感到不滿。台灣駐美代表處則表示感謝，認為這項宣布充分反映台美關係的強勁與深度。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲現任駐美國臺北經濟文化代表處大使蕭美琴也在推特上發文，表示過去幾十年的限制被解除，這是非常重要的日子，將會珍惜每個機會。（圖／翻攝自Twitter）
 
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