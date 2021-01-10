蔡郁璇恐永久不孕！離婚高國華10年嘆「渴望家庭」

補教名師高國華與前妻蔡郁璇育有1女，他10年前和補教天后陳子璇爆發「國道喇舌」事件後斷開前妻，隔年便急著將陳子璇扶正，各種情感糾葛被外界喻為「補教人生」。昨（9）日蔡郁璇突然發出長文，透露自己去年10月因子宮沾黏問題去動手術，未料復原狀況不如預期，還可能永久不孕。

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「我的月經流不出來，除了每個月的例行肚子痛之外，會比之前月經來時，更加疼痛，因為經血流不出來，只能到處流竄」，蔡郁璇先前被醫生宣告子宮沾黏，去年10月進行手術後，原以為就能復原，沒想到至今月經仍沒有來，於是就決定到大醫院去做檢查。

經過醫生判斷後，蔡郁璇表示自己的子宮頸從1公分開始就沾黏，這種情況如果再做一次剝離手術，成功的機率也不大，若過程中大量出血，就得被迫暫停，「醫生說因為沾黏太嚴重，如果強行剝離，會導致大出血，所以視手術過程的狀況，決定是否放棄手術」。





蔡郁璇對於往後可能不會再有月經，也可能不能懷孕，讓她當場潸然淚下，「真的從來沒有想過，再也不能有個小孩，我想要新的人生、新的生活，當然也希望能和未來的另一半組織家庭、生兒育女」，不過蔡郁璇沒有因此放棄，渴望家庭的她決定下周一再去做一次手術，「等待星期一醫生宣判是好是壞，我不想天天擔心手術的結果，但是好像好難，但什麼都無法做，只能靜靜等待」。（編輯：侯家瑜）

▲蔡郁璇坦言渴望擁有家庭。（圖／蔡郁璇臉書）