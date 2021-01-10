小孩僅4月大！婆婆每天霸凌還逼做「這件事」　網嘆誇張

無論是已婚或未婚的妳，想必都聽過不少「婆媳不合」的例子吧！事實上，婚後不論有無和公婆同住，女生都得適應男方家庭，不僅如此，恐怕還得面臨婆媳問題。近日一名女網友就透露，她小孩目前只有4個月大，婆婆不僅每天言語霸凌她，最近甚至逼她做「一件事」，讓她相當氣憤，而其他網友見狀後也忿忿不平。

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原PO在臉書社團《靠北婆婆2.0》中透露，她的孩子目前僅4個月大，而婆婆天天都用言語霸凌她，每天都是她煮飯給家人吃，煮到她的手指都乾裂了，婆婆還是拼了命嫌棄，前幾天婆婆甚至還叫她老公跟小孩去做「親子鑑定」，讓她氣得整個毛都快炸開。

▲有女網友透露，她小孩目前4個月大，婆婆不僅每天言語霸凌她，最近甚至逼她老公跟小孩去做「親子鑑定」，讓她相當氣憤。（圖／翻攝自臉書社團《靠北婆婆2.0》）

原PO坦言，自己非常潔身自愛，「我婆婆就是因為年輕時跟很多男人亂搞，搞到現在，我先生跟他大哥都不是原配的小孩，說直接點就是父不詳」。原PO更委屈表示，婆婆還想逼她跟老公離婚，揚言自己要做主這件事，這讓她不禁無奈直呼「有句話說得很好，媳婦不好可以換一個，但媽只有一個，相對來說，媽只有一個，阿嬤可以再換一個。」

對此，網友也全氣炸，紛紛留言「誇張，自己都不潔身自愛了，還有嘴說媳婦？」「好奇妳先生對這個事情的態度是？」「直接帶孩子搬走！老公要不要跟就隨他...何必自虐」、「這樣的婆婆不好，也不會對妳好。乾脆走人。」「太誇張了吧！這種婆婆直接放生啦！妳不用做這麼多，顧好自己跟小孩就好」、「搬出去住，遠離公婆，一個月回來幾天就好了」、「就離開吧！身心俱疲了無需說太多」。（編輯：許苡晴）