觸怒北京又使拜登不滿？美國務院取消「美台交流限制」
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-10 10:56:44｜2021-01-10 11:42:42
美國國務院週六（9）發表聲明，宣布取消過去數十年來對官員與台灣方交流的複雜限制，並在文中明確指出「不再為了安撫北京而單方面採取這些行動」。川普政府即將於1月20日進行權力交接，外媒關注川普卸任前大動作表態挺台，除了箝制拜登政府的對中政策，也勢必將激怒中國。
英國《BBC》報導指出，美國國務院的宣布可能加劇華盛頓與北京之間的緊張關係。過去幾個月，中國不斷派出飛機擾台，兩岸關係總是保持在緊張高點，加上在2019年持續至今的美中衝突過，美中、兩岸關係不斷磨損。但另一方面，美國與台灣、亞太地區的盟友關係卻看起來更加堅固，2020年8月美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）訪台；緊接著9月，國務次卿柯拉奇（Keith Krach）訪台，川普高級官員接連訪台傳遞了強烈的政治訊息。此外，就像對日本、韓國、菲律賓等東亞夥伴，美國也屢次宣布對台軍售。《路透社》則是指出，美國一直是台灣國際上最大的支持者，並根據《台灣關係法》供應武器協助其發展自衛能力。報導引述戰略和國際問題研究中心（CSIS）研究員葛來儀（Bonnie Glaser）的分析，川普在卸任前幾天取消「美台交流限制」，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）又使用台灣這個「紅色按鈕」反擊中國；而這項刻意激怒北京的舉動，很可能使拜登政府感到不滿。拜登過渡團隊幕僚向《路透社》強調，拜登上任後主要的對台政策是「和平解決兩岸問題」並希望能符合台灣人民的願望和最大利益。
蓬佩奧在11月接受美國電台訪問，曾對「一個中國」政策提出質疑，直接表示台灣不是「中國的一部分」引起北京強烈警告美方破壞中國核心利益、干涉中國內政。《路透社》報導續指，蓬佩奧的「紅色按鈕」還沒結束，下週美國駐聯合國（UN）大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣，中國外交部再次指責美方的行為是在「玩火」。