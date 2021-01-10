蓬佩奧宣布解除台美交流限制 國民黨：希望非曇花一現
記者丁上程/綜合報導
2021-01-10 11:04:00｜2021-01-10 11:26:49
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），在台灣時間10日上午，宣布解除美國與台灣之間的交流限制，引發社會各界議論。對此國民黨方面也發表聲明，表示正面看待中華民國與美國官方關係的進步，也會努力在符合中華民國憲法與人民普遍期待的前提上，協助國家推動對美交流。但仍應該確保這樣交往層級永續提升，不要曇花一現，更要有實質的政策互惠。
國民黨方面表示，針對美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布解除台美交往限制，國民黨正面看待中華民國與美國官方關係的進步，也會努力在符合中華民國憲法與人民普遍期待的前提上，協助國家推動對美交流。同時，國民黨亦敦促民進黨政府務必追求獨立自主的對外關係，堅持平等友好、互惠互利等原則，以務實地因應對美及對中國大陸關係間的連鎖變化，不要變成美國與中國大陸任何一方對弈的籌碼。國民黨強調，除了象徵性的動作外，也希望能有更多具體、實質、持續的雙邊關係提升。「親美是多數台灣民眾的意見，國民黨也是一樣，而追求與維護中華民國國家利益是最根本的對外政策指導，這點在親美時一定要堅持。」國民黨表示，「蓬佩奧的宣示是否能延續到拜登政府將是關鍵指標，兩國互訪層級未來如果真的能夠進一步提高，當然是好事一件，但仍應該確保這樣交往層級永續提升，不要曇花一現，更要有實質的政策互惠」。