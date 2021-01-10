橫綱凱咪趕高鐵「遭老外推下樓」！開直播淚訴事件始末

橫綱凱咪前陣子因發表「網美賣淫說」成為網紅界的話題人物，昨（9）日她突然在臉書上哭訴自己被1名外國男子欺負，當時她搭乘手扶梯趕高鐵，因為想要從左側通行而喊了一聲借過，結果竟然意外惹怒對方，甚至當場被推下階梯。

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橫綱凱咪表示當時該名外國人和他的太太搭手扶梯時都是靠右，「但這位白人先生因為體型較大，雖然也是靠右，但左側只剩1/3」，這時橫綱凱咪為了趕車，就向外國人喊了借過後快速離去，未料對方直接向她動手，「他一把抓住我說我動手推他？然後就直接把我推下樓，他身高起碼190，身型壯的像頭牛，我有可能去推他嗎」，認為手扶梯靠右、讓出左側給趕時間的人通行，是一直以來大家養成的習慣，「就算現在已經取消靠右這件事，也不能動手推借過的人下樓」。

橫綱凱咪透露該名外國人還嗆她「報警啊」，不過礙於要趕高鐵上通告，加上被一旁目擊全程的大叔隔開，才沒有報警，但橫綱凱咪仍備感委屈，氣得直呼：「白人很優越嗎？ 身型比較高大就可以仗勢欺人？我說了借過，不小心碰到他，他就可以直接推我下去嗎？這是外國人的人文素養？」





事件曝光後引發外界譁然，橫綱凱咪還被部分網友指控是在炒新聞，今天凌晨就決定開直播還原事件始末，她坦言除了趕通告之外，也必須回家處理事情，「我的奶奶過世了，所以我急著回台中，但我會在明天奶奶公祭後，趕回台北報警，也感謝台北的鐵路警察有私訊來關心」，此外，對於網友的酸言酸語，橫綱凱咪希望大家可以多一點體諒，「你們不是藝人，不知道沒有趕到通告會造成很多工作人員的困擾」，坦言不能接受被人曲解、誤會。（編輯：侯家瑜）

▲橫綱凱咪臉書全文。（圖／橫綱凱咪臉書）