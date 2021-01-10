印尼廉航班機墜毀 搜救人員發現疑似黑盒子訊號
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-10 14:13:33
印尼廉價航空「三佛齊航空」（Sriwijaya Air）一架波音737-524型客機，昨（9）日下午1時56分左右從雅加達機場起飛後不久即失聯。印尼交通部在夜間證實，該架班機墜毀，機上含12名乘務員，共62人仍在搜救中。印尼當地搜救單位今（10）日表示，疑似找到黑盒子訊號，並在附近海域發現機身殘骸以及人體屍塊。
據《路透社》報導，根據印尼水上警察，搜救的主要範圍是雅加達沿岸的拉奇島（Laki）和瀾滄江（Lancang）群島周遭海域，海域深度大約20至30公尺。飛機墜海搜救負責人普魯西多（Bagus Puruhito）表示，搜救團隊在2個地點，透過水下金屬探測器和定位儀器發現疑似飛機黑盒子的訊號，有助於鎖定飛機位置。目前打撈飛機、搜救人員的行動仍在持續，但印尼氣象局警告當地可能出現大雨、強風，恐怕將進一步阻礙搜救過程。
印尼空軍參謀長助理阿爾方迪（Henri Alfaiandi）先前樂觀的表示，很快就能夠找到飛機殘骸；印尼海軍則向當地媒體《iNews》表示，搜救人員在海域打撈到長度約1公尺、疑似是飛機殘骸的一部分，還有飛機的輪胎與殘缺的人體。目前被發現的人體部位已經送至印尼警方的鑑識科，以進行身份辨別。