靠跟製作人「睡覺」上位？瑪丹娜當裸模過程大公開！

流行女皇瑪丹娜未成名前，好友們以及眾多前男友們，談論她的紀錄式劇情片《瑪丹娜和她的早餐俱樂部》即將上映，內容講述瑪丹娜在1979年到1982年間，於演藝圈的奮鬥過程，其中不僅收錄瑪丹娜的私密情書，連她當「裸模」的過程都大公開。

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瑪丹娜在2008年進入搖滾名人堂時，發表的感言不僅感謝了舞蹈恩師，更一一感謝啟發她音樂之路的樂團「早餐俱樂部」成員，而《瑪丹娜和她的早餐俱樂部》更找來瑪丹娜前男友、也就是「早餐俱樂部」主唱的丹吉洛，供出了兩人當時交往珍藏的影像及錄音。

▲片中，瑪丹娜的前男友們聚集。（圖／車庫）

而瑪丹娜當年為了能在紐約生活，還打工當藝術學院的人體模特兒，令導演蓋伊圭多（Guy Guido）佩服她的決心，他說：「最讓人驚訝的是，她當初才20幾歲，卻為了想要成名放棄舞蹈，各處打工，在一年內學了各種樂器，她很有毅力也十分努力，雖然至今仍有人認為，她是靠和製作人上床而得到這些機會，但這不是真的，她的努力是有目共睹。」

▲導演在甜甜圈遇到神似瑪丹娜的少女潔米奧多。（圖／車庫）

《瑪丹娜和她的早餐俱樂部》找來素人演員潔米奧多（Jamie Auld）飾演瑪丹娜，兩人的相似程度也讓她一炮而紅，導演說：「我當初是在一家甜甜圈店遇到她，她是結帳店員，我就直接問她『有人說妳跟瑪丹娜長很像嗎？』潔米笑著說有，隔天我就請她來試鏡，真的很感謝她！」