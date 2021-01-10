南天宮發放牛年限量首發龍銀 男子酷寒徹夜等候拔頭籌

揮別庚子年，台中市南天宮今天首發辛丑年龍銀，為新的一年增添吉兆喜氣，限量發送1000份，排隊搶龍銀的人龍卻看不到尾巴。其中，拔頭籌的魏先生來自高雄，不畏霸王級寒流來襲，昨晚8時就來等候，祈願誠心獲得的龍銀帶來好運，新的一年順利找到好工作。

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南天宮於農曆春節發放龍銀已有30多年傳統，6年前顧及民眾春節外出，可能錯過領龍銀求財求好運機會，特別加碼在新年元月限量首發龍銀。南天宮主委吳光雄表示，每年首發龍銀引來的信眾，總會擠爆南天宮，今年受到疫情影響，求平安求好運的信眾更踴躍，大排長龍繞了廟埕一大圈。天氣嚴寒，南天宮特別提供熱薑湯讓民眾喝了去寒暖身。

▲南天宮發放牛年限量首發龍銀 ，魏姓男子不畏低溫酷寒，徹夜等候拔頭籌。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.10)

主委吳光雄表示，庚子年在農曆上是「災難年」，無論個人或是各行各業都受到疫情衝擊。新的一年，希望大家都能秉持堅忍、樂觀精神來迎接。南天宮為了讓民眾增添喜氣，發送一千份辛丑年的首發龍銀，激勵大家不怕困難，樂觀進取。





吳主委指出，今年各廟宇舉辦活動都吸引大批人潮，這是經濟不好，民眾祈求能過個平安年的普遍現象。但這不是台灣獨有現象，全世界都一樣，台灣因為防疫做得好，疫情穩定，社會安定，所以今年民眾都是抱著惜福感恩心情來的，希望新的一年能更好。



▲受疫情影響，民眾求財求平安心切，南天宮今發放牛年限量首發龍銀 ，大排長龍人潮繞了廟廓一大圈。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.10)





南天宮辛丑年首發龍銀於今早十時起發放，拔頭籌的魏姓男子， 去年車禍左手臂受傷丟了工作，獲悉南天宮是武財神廟，神跡靈驗，不畏霸王級寒流，徹夜排隊等候，當從主委吳光雄手中領到龍銀，誠心祈求「心想事成」，手臂早日痊癒，順利找到工作。





由於限量發放，向隅民眾不必失望，台中南天宮於農曆大年初一、初二、初三亦有龍銀發放，民眾可多把握。除此，適逢牛年，南天宮後殿的「金牛」，從頭摸到尾巴，全都寓有吉兆，可以求健康、平安、富貴、長壽等，民眾不妨前去「試手氣」，心誠則靈。



▲適逢牛年，南天宮供奉的金年人氣夯，從頭摸到尾都寓含吉兆，歡迎民眾試手氣。（記者金武鳳攝，2021.1.10)

南天宮供奉關聖帝君有武財神之稱，每年辨理補財庫為信徒求財運。今年受到疫情影響，辦理補財庫與點帝君燈、財神燈、求發財金信徒，較往年翻倍增加，因應時局，南天宮除原有十萬財庫、百萬財庫外，今年新增千萬財庫，滿足民眾在新的一年都能財庫滿滿。