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美國務院取消美台交往限制　府：反映雙邊堅實夥伴關係

記者呂炯昌/台北報導

2021-01-10 15:11:26

針對外界質疑昨天總統府展示的總統蔡英文博士論文是一頁一頁，總統府發言人張惇涵24日表示，昨日記者會就已經清楚說明，「試問哪一本書籍，不是一頁一頁完成的，提出這樣質疑者，不啻是為扭曲而扭曲」。 （圖／資料照）
▲美國務院宣布取消美台交往內部限制，總統府發言人張惇涵表示，這宣布反映台美雙邊堅實夥伴關係。 （圖／資料照）
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於美東時間9日發布聲明，宣布取消數十年來，美國官員台灣交流的內部限制。總統府今(10)日表示，這項宣布反映雙邊堅實夥伴關係。
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總統府發言人張惇涵表示，這項聲明充分反映台美堅實的夥伴關係，府方除感謝美國國務院的這項決定外，也感謝長期支持台灣的各界美國友人，讓台美之間能夠順利推展政治、經濟、安全等各領域的合作，讓台美關係不斷推展至目前的緊密友好。

張惇涵指出，政府對外政策的一貫立場，是踏實穩健地推動整體國際關係發展，並以謹慎負責的態度維持對外關係的平衡，而這是過去幾年台美互信與雙邊關係提升的重要因素。他強調，未來也會以相同態度，在既有的堅實基礎上，持續爭取美國跨黨派支持，深化台美合作夥伴關係。

民進黨立委林俊憲表示，往後的台美關係可以用「兩個未建交的緊密夥伴國家」來描述，至於未來是否建交？視情勢發展而定，但至少障礙已事先排除，即使政權交替，台美關係也會在這樣的「新常態」下進行，影響非常深遠。

民進黨立委羅致政表示，國務院建立所謂的「交往準則」，限制行政部門與台灣官方的互動，不僅綁住台美關係提升的可能，有時更在中國的無理抗議之下增加限縮。如今國務院宣布取消所有的交往準則，等於打開台美官方互動的各種可能，更讓美方行政官僚不再綁手綁腳，可以大膽推動對台關係。

羅致政認為，這項重大友台決策，雖然是在川普政府離任前的臨去秋波，但若拜登政府想要重新恢復「交往準則」，將挑戰國會跨黨派的友台力量，這是拜登政府必須考量的政治現實。

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