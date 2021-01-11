一青窈當「台灣媽媽」　用台語罵小孩直呼好難！

台裔日籍歌手一青窈，在今村圭佑導演的電影《燕》中，扮演從台灣遠嫁日本，卻又拋下弟弟只帶著哥哥回到台灣的單親媽媽「淑惠」，已經有5年沒演出電影的她表示，這次演出母親的角色，最令自己印象深刻的，就是要責罵孩子的戲。

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現實生活中，已經是3個孩子的媽的一青窈，平常並不會罵孩子，她坦言：「罵小孩其實是最難的！費了好一番功夫，才讓自己罵小孩看起來沒那麼假。」而且她還要為電影學習台語，也特別請老師教她說「高雄腔的中文」，一青窈不好意思地表示：「希望台灣的朋友們，不要覺得我發音很奇怪！」

▲▼一青窈在片中飾演男主角的母親。（圖／希望行銷）

由於電影主角台日混血的背景，和一青窈很類似，因此她在拍攝的過程中，也勾起許多兒時回憶，在接下演出後，為了揣摩片中角色的心境，她不但把合作演員從小到大的照片貼在劇本上，在讀劇本時，也把自己的成長經歷，代入角色當中。

一青窈說，自己的母親是嫁到台灣的日本人，在台灣生活時也曾無法適應當地文化，「雖然日子過得很辛苦，但是媽媽從來沒對自己吐露任何心聲，直到長大以後，看了姊姊（一青妙）寫的書之後，才知道母親和姊姊都選擇用『不說』的方式，讓我度過無憂無慮的童年生活。」