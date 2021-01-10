確保「彩虹村」好拍好安心 中市全面加固建物結構安全

享譽國際，被選為「世界秘密奇跡景點」的台中市彩虹村，儘管受疫情影響，少了國際觀光客，卻因島內旅遊正夯，彩虹村成了來訪台中必遊景點。臺中市政府為確保彩虹村安全保存與維護，由文化局主導全面加固建物結構安全，局長張大春更親自出馬緊盯加固進度與品質，以提供民眾好拍好安全的遊賞去處。

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張大春局長表示，彩虹村是臺中市珍貴瑰寶，必須好好保存。市長盧秀燕很關心，指示文化局要盡全力保護彩虹村免於傾頹。文化局去年6月委託專業團隊，進行彩虹村透地雷達地基檢測及房舍現況紀錄。

▲確保「彩虹村」建物結構安全，防範傾頹，文化局委託專家在部分牆面設置加固鋼架等 。（圖／ 文化局提供）

依據檢測結果顯示，彩虹村地基目前尚無大範圍掏空情形。之後，文化局又於去年12月初，邀請建築師、結構技師及專家學者聯合會勘，以提供房舍結構補強建議，包括在部分牆面設置加固鋼架等，以確保房舍結構安全。





此外，為了進一步追蹤彩虹村的房舍安全情形，文化局已經在園區設置了建物傾斜監控儀器，即時掌握彩虹村屋舍情況，並委託專業保全每日巡邏，紀錄地基及建物情況，以提升整體環境的安全。

張大春表示，市府將會持續監測與維護彩虹村房舍與彩繪的安全，並加強園區維護、環境清潔與停車交通等服務措施，讓參觀的遊客有一個好拍、好安全的遊憩空間，也讓彩虹爺爺黃永阜可以安心創作，使繽紛童趣的畫作可以長久保存在彩虹村，提供民眾遊賞好去處。