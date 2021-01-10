布魯斯威利「惡整劇組」　狂爆粗口、NG不斷！

有「地表最強光頭硬漢」之稱的布魯斯威利，在新片《

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在片中飾演醫師的瑞秋妮可絲便透露，

▲布魯斯威利（右）在片中，飾演憤世嫉俗的資深機械師克雷。（圖／車庫）

另外，飾演布魯斯威利隨身小跟班的寇帝柯爾斯利也表示：「

▲片中的星際方舟，有噬血外星異種侵入。（圖／車庫）

《異種獵殺》講述地球浩劫過後，