布魯斯威利「惡整劇組」 狂爆粗口、NG不斷！
記者翁新涵/綜合報導
2021-01-10 22:00:00
有「地表最強光頭硬漢」之稱的布魯斯威利，在新片《異種獵殺》中，飾演憤世嫉俗的資深機械師克雷，即使生在外太空，他依舊啤酒不離手、瘋狂爆粗口，利用威武的氣場輾壓眾人。
在片中飾演醫師的瑞秋妮可絲便透露，跟布魯斯威利拍戲是一種「瘋狂」的體驗，她說：「布魯斯威利總是能帶給整個劇組，出奇不意的驚喜，因為他是『老布』，所以大家一開始都對他很尊敬，沒想到開拍時，他不僅時常自己增加幽默的台詞，讓全場笑到NG不斷，還會邀請其他的演員一起『加戲』，而這些原本劇本裡都沒有的對白與橋段，也都被導演收錄在電影裡，讓最後的成品多了許多幽默的元素，能跟他合作是個非常有趣的體驗！」另外，飾演布魯斯威利隨身小跟班的寇帝柯爾斯利也表示：「我從沒想過能跟好萊塢的動作傳奇男星一同演戲，布魯斯威利不但風趣健談，更在拍戲時展現專業十足的動作場面，即使在片中有許多被他臭罵的橋段，我也覺得十分榮幸！」
《異種獵殺》講述地球浩劫過後，一名經驗豐富的機械師克雷（布魯斯威利 飾），搭上一艘乘載著數10萬名倖存者的星際方舟，前往宇宙殖民地「新地球」，計畫在「新地球」上建立全新的生活；然而，隨著船員們在途中，接連以詭異的方式死亡，方舟上的人們意外發現，一種噬血駭人的外星異種，早已悄悄入侵方舟。
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