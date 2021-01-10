民眾黨中央委員選舉出爐 柯系獨大、各派系分布平均
記者丁上程/台北報導
2021-01-10 16:29:58｜2021-01-10 16:33:54
由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，今天（10日）下午舉辦首次黨代表大會。而會中最重要的事項，則是選出黨內中央委員及中央評議委員等職務。而其中擁有黨中央決策權的中央委員更是重中之重。最終9席中央委員，由柯文哲提名以及親柯體系囊括4席為最大贏家，其他5席則分別由不同派系候選人勝選。
民眾黨15席中央委員，立法委員以及直轄縣市長為當然中央委員外，另透過黨代表選出剩下席次。等於是扣除5席不分區立委及台北市長柯文哲一共6席後，得選出9席中央委員。而最終結果由民眾黨後援會體系的台中市里長江和樹，以11票獲得當選最高票；其次則為張其祿體系的高雄鋼鐵業小開孫正華、柯文哲提名的南台灣旅遊大亨林富男、以及台北市副市長蔡炳坤等人獲得10票居次，親柯體系的前民眾黨不分區立委候選人楊博宇、前市府幕僚劉瑋則獲得9票；立委高虹安派系的「Z9」吳達偉、親蔡壁如派系的張其祿前幕僚龔勤文、以及立委邱臣遠辦公室主任陳思宇則獲得8票。而9席中央委員中，除了柯文哲提名及親柯體系囊括了4席成為最大贏家外，後援會體系及立委體系以及無明顯體系各囊括1席，換言之中央委員席次選舉後，黨中央權力分配仍舊集中於黨主席柯文哲，而其他立委派系則平均分配，並無派系獨大。而選前被評為蔡壁如系大舉進攻，一舉有6名「親蔡」人士投入中央委員選舉。不過雷聲大雨點小，僅只有龔勤文一人當選中央委員。