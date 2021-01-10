高鐵南延屏東　蘇貞昌加碼：打造屏東科學園區

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蘇貞昌指出，未來屏東高鐵、快鐵及台鐵三鐵共構的通廊要一體規劃、一舉完成，高鐵延伸至屏東市是因屏東1/4的人口在此，但他特別要求交通部鐵道局與高鐵保留未來延伸機會，不要在此成為尾軌，因為台灣發展快速，不能阻斷未來的可能，要保留規劃、預先早點建設，才能帶動地方發展。關於高雄捷運紅線延伸至屏東東港，行政院也持續與兩縣市首長協調中，也將儘速促成。
蘇貞昌表示，上月他主持科技會報，張忠謀委員提出廠商唯一無法解決的就是地的問題，希望政府能夠全力協助。蘇貞昌指出，去（109）年他核定了南科三期加速擴建、新竹X園區籌設計畫，以及高雄橋頭科學園區計劃，陳其邁也正全力開發橋頭科學園區中，上個月他到嘉義，除了既有產業園區外，也請科技部長吳政忠也評估設立科學園區。
蘇貞昌進一步指出，全球受限於疫情，GDP大幅衰退，僅台灣逆勢成長，是全世界極少數經濟能正成長的國家。當全球正在改變的此時，台灣儘快解決缺地等問題，發展科學園區，使各產業看到臺灣的便利，台灣便可與世界競爭。
蘇貞昌隨後視察高鐵車站特定區，並請行政院秘書長李孟諺協調台糖公司及屏東縣政府等相關單位，儘早規劃周邊土地事宜；如有電塔須遷移，也請相關單位及早規劃。