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52位藝術家藝術做公益　藝術有愛-藝挺伯立歐

記者陳雅芳／彰化報導

2021-01-10 18:08:11

伯立歐家園
▲彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會將興建高齡身障無障礙住宅「伯立歐家園」，舉辦募款餐會，由彰化縣長王惠美與陳子強等擔任藝術品拍賣官，氣氛熱絡。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.10）
 
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彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會預計在5年內於竹塘興建高齡身障無障礙住宅「伯立歐家園」，喜樂小兒麻痺關懷協會舉辦募款餐會，彰化縣長王惠美擔任藝術品拍賣官，她個人收藏的陳炳臣「臺灣瑰寶」最後以108萬元由芳苑工業區廠商協進會理事長陳國仁得標。
▲彰化縣政府文化局邀請52位藝術家募集94件作品參與義賣，所得將捐助彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會伯立歐家園工程基金。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.10）
▲彰化縣政府文化局邀請52位藝術家募集94件作品參與義賣，所得將捐助彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會伯立歐家園工程基金。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.10）
 

彰化縣政府文化局邀請52位藝術家募集94件作品參與義賣，所得將捐助彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會伯立歐家園工程基金。募款餐會由王惠美、飛絡力企業總經理楊奕強、藝人梁又南與陳子強等擔任藝術品拍賣官，氣氛熱絡。

王惠美也捐出3件作品， 一是《臺灣瑰寶》陳炳臣老師作品由芳苑工業區廠商協進會理事長陳國仁以108萬元得標；二是《優游》黃媽慶老師作品由彰美興業股份有限公司總經理陳彥傑以35萬元得標；三是《皆大歡喜》趙純妙老師作品由桃園東陽扶輪社社長石樹毅以15萬元得標，然後，現場馬上再捐出來，再由南崗工業區廠商協進會理事長蕫正宗以15萬元得標，董理事長再度捐出義賣。

▲喜樂小兒麻痺關懷協會舉辦募款餐會，輪椅舞表演台下驚呼聲連連。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.10）
▲喜樂小兒麻痺關懷協會舉辦募款餐會，輪椅舞表演台下驚呼聲連連。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.10）
 

王惠美表示，擔任立委時就看到陳忠盛理事長為小兒麻痺身障朋友的努力付出，並擴及到極重度身障者的安養，辦公益路跑、慈善活動積極籌措經費。這次義賣創作許多初自國際級大師手筆，包含油畫、水彩、膠彩、粉彩、水墨、書法、陶藝、木雕、硯雕等，總值超過1600萬元。她呼籲企業家投資藝術品，作公益還能保值、增值，創造多贏。

▲支持伯立歐家園工程，彰化縣政府透過向藝術家募集作品提供協會義賣。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.10）
▲支持伯立歐家園工程，彰化縣政府透過向藝術家募集作品提供協會義賣。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.10）
 

王惠美說，94件作品先前展出期間已賣出48件，這次再拍出9件，僅剩餘37件，歡迎對於藝術品義賣有興趣、或有意捐助伯立歐計畫的民眾，可撥打協會洽詢專線：04-8963820分機114、154，共同為打造伯立歐家園盡一份心力。

▲王惠美捐出《臺灣瑰寶》陳炳臣老師作品由芳苑工業區廠商協進會理事長陳國仁以108萬元得標。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.10）
▲王惠美捐出《臺灣瑰寶》陳炳臣老師作品由芳苑工業區廠商協進會理事長陳國仁以108萬元得標。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.10）
 
彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會成立17年，在芳苑成立全彰化縣第一座愛加倍庇護工場，協助從喜樂保育院長大的成人工作自立；理事長陳忠盛多年前在竹塘買了3500坪的土地，以小兒麻痺Polio為名，推動在5年內成立伯立歐家園，總工程經費1.6億元，一半積極尋求中央補助，另一半則需協會努力自籌。
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