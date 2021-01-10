影／寒冬送暖！　科大生彩繪春聯義賣所得捐彰化榮家

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強烈寒流一波接一波、但是愛心的傳達卻是可以讓人在這個時候倍加溫暖！中州科技大學時尚造型與視訊傳播系進修部二技一年級學生，利用課堂上所學的專業彩繪技能，在校園內現場揮毫、彩繪，設計出風格獨具的紅包袋與春聯，義賣活動獲得全校師生熱烈響應，所得全數捐給彰化榮民之家。

▲時尚視傳系徐淑敏老師(右一)指導學生將彩繪技術應用在春聯及紅包袋上。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.10）

這次彩繪春聯義賣活動，從開始策畫到義賣，總共花了一個星期的時間，而這一個星期以來，時尚造型與視訊傳播系進修部二技一甲的同學，利用上課所學的彩繪設計技巧，在導師徐淑敏的精心指導下，創作出了近千個非常討喜的紅包袋，在校園擺攤義賣，現場同學書法揮毫，吸引了眾多師生前來選購，氣氛熱鬧溫馨，義賣所得多達三萬兩千元整，而這筆義賣所得金額也由班代黃怡霖同學親手捐贈給彰化榮民之家。

▲學生現場揮毫及彩繪，讓春聯及紅包袋獨具風格。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.10）

黃怡霖班代表示，榮民之家的叔叔、伯伯都是畢生戎馬精忠報國的英雄，為了答謝他們年輕時保國衛民的精神，才會在和導師商討之後，決定將義賣所得，在春節前夕捐贈給他們。

▲中州科大時尚造型與視訊傳播系進修部二技一年級學生手做彩繪春聯與紅包袋在校園義賣。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.10）

另外，彰化榮民之家史浩誠家主任也回贈感謝狀給同學，由另一位指導策畫的導師龐志龍代表接受；史浩誠家主任表示，因為有同學的愛心，讓這些榮民弟兄雖然身處冷颼颼的天氣當中，心頭卻仍然能夠感受到一股暖流，而彰化榮家也會好好的利用這筆善款讓它發光發熱。

▲在班導師龐志龍(右二)的策畫下，義賣所得三萬兩千元全數由黃怡霖班代(右三)捐贈給彰化榮民之家。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.10）

中州科大校長黃思倫表示，同學們運用在學校課堂所學專業，加上自身的藝文專長，大家齊心合力設計製作出獨一無二的手做彩繪春聯及紅包袋義賣，在寒流來襲的冷天氣裡發揮愛心、寒冬送暖，也藉此拋磚引玉，希望大家在這寒冷的冬天裡，能多加關懷需要幫助的民眾，讓每個人都能過個好年。