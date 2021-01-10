影／寒冬送暖！　科大生彩繪春聯義賣所得捐彰化榮家

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這次彩繪春聯義賣活動，從開始策畫到義賣，總共花了一個星期的時間，而這一個星期以來，時尚造型與視訊傳播系進修部二技一甲的同學，利用上課所學的彩繪設計技巧，在導師徐淑敏的精心指導下，創作出了近千個非常討喜的紅包袋，在校園擺攤義賣，現場同學書法揮毫，吸引了眾多師生前來選購，氣氛熱鬧溫馨，義賣所得多達三萬兩千元整，而這筆義賣所得金額也由班代黃怡霖同學親手捐贈給彰化榮民之家。
黃怡霖班代表示，榮民之家的叔叔、伯伯都是畢生戎馬精忠報國的英雄，為了答謝他們年輕時保國衛民的精神，才會在和導師商討之後，決定將義賣所得，在春節前夕捐贈給他們。
另外，彰化榮民之家史浩誠家主任也回贈感謝狀給同學，由另一位指導策畫的導師龐志龍代表接受；史浩誠家主任表示，因為有同學的愛心，讓這些榮民弟兄雖然身處冷颼颼的天氣當中，心頭卻仍然能夠感受到一股暖流，而彰化榮家也會好好的利用這筆善款讓它發光發熱。
中州科大校長黃思倫表示，同學們運用在學校課堂所學專業，加上自身的藝文專長，大家齊心合力設計製作出獨一無二的手做彩繪春聯及紅包袋義賣，在寒流來襲的冷天氣裡發揮愛心、寒冬送暖，也藉此拋磚引玉，希望大家在這寒冷的冬天裡，能多加關懷需要幫助的民眾，讓每個人都能過個好年。