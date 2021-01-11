曾國城力挺珠寶設計師　「撇下爸媽孝順他」

曾國城出席圓山飯店看太湖石展覽，力挺鑑寶節目《大尋寶家》珠寶設計師廖文良，2人結緣於另一檔鑑寶節目，廖文良稱曾國城擔任主持人非常用功，下節目後會向他請教很多關於珠寶的問題，甚至他還幫曾國城上課，而曾國城私下也都欣賞過廖文良所設計的作品，大讚廖文良很有才情又熱情。主持人丁靜怡說，製作單位都敲不到曾國城的通告，為了廖文良的展覽竟重情重義來力挺，曾國城搞笑說：「我為了廖老師，把我的爸媽都撇下來，我放棄了孝順的時間，先來孝順他。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 提到本次展覽的太湖石，曾國城說當初為了《型男大主廚》節目跑到浙江江蘇，節目中提到江南庭園，了解到太湖石的「皺、瘦、透、漏」的美學標準，現場更直接剖析起這4個字的審美規則，精闢的言論也讓人不得不豎起大拇指，不料廖文良立刻澆他冷水：「你不了解的還有很多。」曾國城也回應：「所以我才來找你，要不然我們早就沒有聯絡了。」廖文良提到太湖石是文人雅士的愛好，曾國城也認為是有錢員外才會擁有，廖文良一聽馬上問曾國城：「你家有沒有太湖石？」曾國城：「沒有。」廖文良馬上說：「你看看，就是土豪嘛！」因為家裡沒有太湖石，就被當成土豪，也讓曾國城傻眼不已。▲▼送子鳥珠寶設計靈感來自丁靜怡（上圖前、下圖中），曾國城（上圖右）親自戴上。（圖／JET） 陳子璇自爆「不敢提前夫」 親揭高國華感情狀態4歲兒「沒戴口罩爬木馬」挨轟 黑人刪影片：謝謝指教認識僅1天「跑到她家樓下求婚」 曾莞婷被衝動男嚇死