影／花日‧一瞬　凝結花草的日常美好瞬間

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植物之美，一瞬之間。鹿港鎮圖書藝文中心自即日起至2月7日推出「花日‧一瞬」–凝結花草的日常美好瞬間展，策展人林振宸，81年次，是位年輕花藝師，為Sogno Artisti創辦人，現任彰化縣員永村社大、鹿秀社大秀水分校講師，擁有日本AUBE不凋花學會證照及講師資格，至2016年接觸教學迄今，廣受好評，學員遍及全台。

▲策展人林振宸說，乾燥花、永生花的製作技術進步與花藝風潮的渲染。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.10）

鹿港鎮長許志宏表示，本次展出邀請林振宸老師及數名傑出的學員共同創作策展，冀許共同構築讓大家感受植物美學的日常生活風景，即使是美麗得令人屏息的小小一隅，也能為生活帶來植感共鳴。

林振宸表示，不凋花不需要澆水也沒有花粉，很適合探病、祝賀等多種場合作為送禮擺飾或婚禮花環使用；其保存期限長，如能避免高溫多濕的環境，或是避免沾上灰塵，就可呈現與鮮花相同的自然質感。

▲有別於鮮花的自我生命力，本展覽創作旨在體現自然花草生命力的延續、賦予與更貼近日常的應用設計。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.10）

有別於鮮花的自我生命力，本展覽創作旨在體現自然花草生命力的延續、賦予與更貼近日常的應用設計，並希望觀展者能用細膩的心思聆聽植物無聲地訴說，揣摩每一片花與葉之間展露各自婀娜姿態的心境與感受，讓心靈在知覺感受的過程中，漸漸被療癒，找回花草自然治癒人心的力量。

日常的植物花草，其實離我們很近，人們依靠植物的光合作用擁有了賴以維生的氧氣，更為稀鬆平常的生活帶來了綠意盎然的生命力。對一些愛花人士而言，新鮮的花草總是令人著迷，卻又憂心自己的「黑手指」讓到手的植物是否會活不過幾日。

▲鹿港鎮圖書藝文中心自即日起至2月7日推出「花日‧一瞬」–凝結花草的日常美好瞬間展。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.10）

然而因著乾燥花、永生花的製作技術進步與花藝風潮的渲染之下，每每走訪餐館，或雜貨零售小店時，總會發現有別於鮮花的植感生活物件，正是我們日常身處的一隅風景！無聲的美麗存在，正無時無刻地撫慰著我們疲累的心。