P聯盟／又是末節戰局風雲變色　富邦新竹逞威奪開季5連勝

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次節李家瑞在快攻中抓到機會上演雙手暴扣，讓全場沸騰，之後他又連進2顆三分球，之後吳岱豪展現老將價值，個人連得5分，讓攻城獅領先來到10分，上半場終了前鄭瑋投進壓哨打板三分球，但可惜時間已經到點，攻城獅49:37取得雙位數優勢。
不過易籃再戰後，富邦展現他們過去強大的翻盤能力，第三節剛開打就打出5:0的小高潮，逼得攻城獅喊出暫停，不過之後攻城獅雙洋將開始發威，狠投先飆進三分球壓制對手氣焰，之後塔壁連送兩「鍋」，引燃主場氣焰，不過富邦靠著塞瑟夫的三分球連續投進，讓富邦持續縮小分差，該節打完富邦只剩下4分落後。
末節富邦再次靠著本土戰力的優勢，打出6:1的攻勢，落後了大半場之後終於取得領先，但之後田浩連送2次助攻，分別幫助塔壁和宋宇軒得分，又把領先要回來；然而富邦林志傑和賴廷恩連2顆三分球，讓攻城獅不得不喊暫停，並且在之後把主力換了回來。
關鍵時刻富邦依舊使用是較為穩定的一方，賴廷恩和林書緯連續投進三分球，賈西亞在塔壁退場後也打得更加活躍，完成2次「三分打」，分數持續被拉開，攻城獅完全崩盤，一波25:14的攻勢鎖定勝局，
攻城獅頭號砍將狠投今天拿到球隊最高的27分，人來瘋的高國豪也得到21分、另外還有7助攻、6籃板，但除了他們之外，球隊僅李家瑞一人得分上雙，也讓他們略顯後勁不足。
富邦方面，塞瑟夫今天幾次在外線命中，確實產生了改變比賽節奏的效果，他得到20分、12籃板的好表現；賈西亞雖然前幾節比較找不到節奏，但最終仍然繳出23分、14籃板、2阻攻、2助攻的數據。「野獸」林志傑砍下11分、8籃板、4助攻。