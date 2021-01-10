影／彰化縣藥師公會慶祝藥師節　宣導用藥安全觀念

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1月15日是藥師節，彰化縣藥師公會為慶祝即將到來的藥師節並宣導用藥安全，今（10）日在溪州公園辦理「維護健康正確用藥大家一起來 用藥常識闖關園遊會」，彰化縣長王惠美表揚30位服務超過50年資深藥師，感謝他們發揮醫藥始祖神農氏的精神，堅守崗位，在臨床的第一線為病患、為縣民服務。

▲活動由專業藥師來擔任「用藥知識闖關」關主來，讓大家一起來認識用藥安全。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.10）

藥師全聯工會理事長黃金舜表示，「未來，面對高齡化社會的來臨，全聯會亦將持續正視老人族群用藥的問題。」藥師公會表示，同時也期望能教導民眾珍惜健保資源，讓健保醫療能永續經營，建構用藥安全健康的台灣。

王惠美指出，彰化縣藥師公會一直以來為藥界盡力，提升病患用藥安全並積極參與縣府各項衛生保健計畫的推動，如社區正確用藥、反毒宣導、為弱勢族群送藥到府、長照輔具得來速等，發揮藥師仁心仁術的精神，更積極推動糖尿病照護，也已有顯著的成果。

▲彰化縣長王惠美表揚30位服務超過50年資深藥師，感謝他們發揮醫藥始祖神農氏的精神，堅守崗位，在臨床的第一線為病患、為縣民服務。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.10）

王惠美說，藥師在公共衛生領域積極參與，在新冠疫情中，由於有藥師站在第一線，配合中央「口罩實名制」在短時間內順利上線，一起防疫，可說是幕後功臣之一，也讓台灣的防疫作為，成為世界之光。

彰化縣藥師公會理事長童玟津表示，這次活動由專業藥師來擔任「用藥知識闖關」關主來，讓大家一起來認識用藥安全，同時，也要宣導反毒，因為毒品危害很深，且毒品包裝太過於多樣化，讓人不易分辨，如咖啡包或是糖果，所以，藉由活動加以宣導，讓大小朋友避免誤入歧途。

▲彰化縣藥師公會宣導反毒，因為毒品危害很深，且毒品包裝太過於多樣化，讓人不易分辨。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.10）

黃金舜表示，這次宣導的另一個重點是反毒，希望大家能遠離毒品，從在去年新冠疫情爆發開始以來，所有藥師站在第一線的配合「口罩實名制」，一起來防疫，過程中都非常辛苦，讓民眾只要花一點時間就可以領到口罩，也避免嚴重傳染的發生，感謝所有藥師的辛苦。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，活動規劃一系列的用藥知識闖關遊戲：「用藥知識大挑戰」、「鬼滅之物大搜查」、「我是反毒小小兵」等，讓現場參與活動的民眾，能透過遊戲來加深對用藥安全的知識並了解藥物濫用的危害。

▲毒品包裝太過於多樣化，讓人不易分辨，如咖啡包或是糖果，所以，藉由活動加以宣導，讓大小朋友避免誤入歧途。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.10）

提醒您：少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)※ 安心專線：1925※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995。