P聯盟／富邦隊形不好打攻城獅　許總：塔壁威脅很大

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但下半場戰局風雲變色，第4節富邦本土戰力發揮，打出39:28的高潮，一舉逆轉拿下勝利。今天他們抓下53個籃板、其中21個是進攻籃板，比對手足足多出12個，成為翻盤關鍵。
許總賽後表示，「每次打他們都贏在第四節，今天告訴球隊我們第一節就要領先，但還是無法達成。對手每一場都在進步，所幸今天每一位球員上來都帶來不同的貢獻，我們才能取勝。」
另外許晉哲也認為富邦在隊形上打攻城獅並不好打，而且今天塔壁在籃下的確很有威脅，「塔壁阻攻造成我們很大壓力，今天其實對我們兩個洋將都有很大嚇阻作用。另外就是他們球員很年輕，我們這邊都比較成熟，兩隊的球員組成截然不同。」
其實富邦今天開賽受制於對方的二三區域聯防，塔壁一直守在籃下，而讓富邦拿手的切入禁區以及背框單打難有發揮。不過塞瑟夫在下半場屢屢投進外線，末節賴廷恩和林書緯等人也能投進三分球，瓦解了攻城獅的防守布陣，成為他們後來居上的關鍵。
許晉哲說，對方有大號洋將，雖然速度不是很快，但富邦這方面也一樣，所以前三節討不到什麼優勢。不過就如同對方主帥林冠綸所說，當第4節只能用單洋將、攻城獅被迫在進攻和防守之間二選一時，雙方陣容上的差距就分出勝負了，這也是新竹方面之後必須去解決的問題。