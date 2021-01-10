嚴冬禁煤限電惹怨　中國國務院下令不許人為斷供

我是廣告 請繼續往下閱讀
會議指出，入冬以來受強降溫等因素影響，全國用能需求大幅攀升，而近期多地最低氣溫破有記錄以來歷史極值，氣象部門預測1月中旬還有降溫，因此會議要求著力做好能源保供，民眾安全溫暖過冬優先。
會議要求，組織天然氣田安全滿負荷生產，發揮儲氣設施保供作用，保障有條件地區供暖用氣；並督促煤炭重點企業在確保安全前提下挖潛增產，多措並舉保持煤炭供需平衡。
會議還要求，安排好多種電源開機應對高峰電力需求，加強對重點地區外送電支持；壓實各方保供責任，按合同保障煤電氣供應等。
會議並強調，「群眾冷暖無小事」，務必保障民生用氣用電用煤，決不允許發生人為斷供情況，加強督查檢查，發現問題及時有效處理，確保民眾安全溫暖過冬。
針對近期部分地區2019冠狀病毒疾病疫情反彈，會議則要求加強監測預警、核酸檢測、隔離管控、醫療救治、流調溯源等應急處置工作，並要求推進「傳染病防治法」修訂。
據報導，會議還研究了其他事項。
湖南、江西和浙江等省去年12月出現停電或限電情況，加上近期煤炭價格上漲，令外界猜測中國的發電產能是否因禁止澳洲煤炭進口而受衝擊。
山西省臨汾市日前也為達成禁煤的環保指標，在攝氏零下15度的寒流中強拆居民取暖的煤爐。而居民仍用煤爐取暖，是因電力取暖費用太高。（編輯：繆宗翰）1100108