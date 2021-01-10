遭疫情波及！五月天演唱會延後14天　石頭坦言很怕沒人來

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瑪莎感性表示，台灣還可以舉辦大型演唱會，這在全世界幾乎是不可能的事情，因此很謝謝粉絲遵守規定，都有好好戴著口罩。怪獸則認為，今天天氣稍微回暖，希望可以有更好的演出，讓在桃園的演出可以順利劃下美好的句點。冠佑透露妻女今晚也有到場，但因為隔天要上課，所以提早離開，「她們現在在旁邊的outlet逛街。」喊話希望粉絲可以大聲尖叫，讓妻女都可以聽到。
五月天不畏低溫熱力開唱將近4小時，讓現場2.5萬位粉絲嗨翻天。除此之外，隨著新冠肺癌肆虐全球，台灣在第一線醫護人員的守護之下，防疫有成。五月天特別在演唱會獻唱《勇敢》，並透過視訊讓這一群無名英雄出現在眾人的眼前，感謝他們對台灣的默默付出。在桃園場順利落幕後，五月天將於2月17日、18日、20日、21日、22日移師台中洲際棒球場，台南場則是3月20日、21日、27日、28日、29日。
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