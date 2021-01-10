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遭疫情波及！五月天演唱會延後14天　石頭坦言很怕沒人來

記者臺孝婷/桃園報導

2021-01-10 22:12:28

▲五月天今日在桃園國際棒球場開唱，坦言怕粉絲因演唱會延期而退票。（圖／相信音樂提供）
▲五月天今日在桃園國際棒球場開唱，坦言怕粉絲因演唱會延期而退票。（圖／相信音樂提供）
五月天今（10）晚在桃園國際棒球場舉辦第6場演唱會，這也是他們在桃園最後一次開唱，開場嘉賓則是告五人。這場原本應該在去年12月27日舉辦的演唱會，因為新冠肺炎疫情升溫，而延至今日，阿信表示這段日子宛如隔離了14天，承諾今晚一定會還給歌迷一個美好的演唱會，石頭則是坦承很擔心粉絲會因此退票，「那時候很害怕不會有人來。」
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▲ ▲桃園最終場的開場嘉賓是剛發行第二張專輯《運氣來得若有似無》的告五人。（圖／相信音樂提供）
瑪莎感性表示，台灣還可以舉辦大型演唱會，這在全世界幾乎是不可能的事情，因此很謝謝粉絲遵守規定，都有好好戴著口罩。怪獸則認為，今天天氣稍微回暖，希望可以有更好的演出，讓在桃園的演出可以順利劃下美好的句點。冠佑透露妻女今晚也有到場，但因為隔天要上課，所以提早離開，「她們現在在旁邊的outlet逛街。」喊話希望粉絲可以大聲尖叫，讓妻女都可以聽到。
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▲ 五月天透過視訊感謝台灣的醫護人員。（圖／相信音樂提供）
五月天不畏低溫熱力開唱將近4小時，讓現場2.5萬位粉絲嗨翻天。除此之外，隨著新冠肺癌肆虐全球，台灣在第一線醫護人員的守護之下，防疫有成。五月天特別在演唱會獻唱《勇敢》，並透過視訊讓這一群無名英雄出現在眾人的眼前，感謝他們對台灣的默默付出。在桃園場順利落幕後，五月天將於2月17日、18日、20日、21日、22日移師台中洲際棒球場，台南場則是3月20日、21日、27日、28日、29日。
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